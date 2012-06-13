  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تقاضای افزایش شهریه در موسسات غیرانتفاعی با توجه به میانگین نرخ تورم

تقاضای افزایش شهریه در موسسات غیرانتفاعی با توجه به میانگین نرخ تورم

به گفته رئیس اتحادیه موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، تقاضای افزایش شهریه برای مقاطع تحصیلی این دانشگاهها مطرح شده است.

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نرخ تورم در سال 91 که بانک مرکزی اعلام کرد، از سوی اتحادیه موسسات غیردولتی غیرانتفاعی تقاضای افزایش شهریه صورت گرفته است.

وی درباره شهریه کنونی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد موسسات، اظهار داشت: میانگین شهریه مقطع کارشناسی در هر ترم این موسسات 420 هزار تومان، برای مقطع کارشناسی ارشد میانگین حدود 850 هزار تومان است و شهریه حدودی مقطع دکتری تقریباً 48 درصد شهریه دانشگاه آزاد و از نصف هم کمتر است.

رئیس اتحادیه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: این در حالی است که بر اساس گفته های معاونت آموزشی وزارت علوم، برای هر دانشجوی کارشناسی مبلغ 100 میلیون تومان از سوی دولت به وزارت علوم برای تحصیل در دوره چهارساله پرداخت می شود.

کد مطلب 1625450

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