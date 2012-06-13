فعالیتهای فرهنگی باید با انسجام بیشتری انجام شوند/ دشمن در کمین جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جمال یاری دیروز در دیدار با مسئول کانون فرهنگی امام رضا (ع) خمام با هدف برنامه ریزی مناسب در فصل اوقات فراغت، افزود: کار فرهنگی امروز نسبت به هر زمان دیگر ضروری تر و لازم تر است.

وی اظهارداشت: مقام معظم رهبری همواره و در مناسبتهای مختلف نسبت به فعالیتهای فرهنگی متذکر می شود، نشانه اهمیت این مسئله است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تاکید کرد: برای اثر گذاری بیشتر باید به انسجام فعالیتهای فرهنگی بیشتر پرداخته شود.

وی یادآور شد: جوانان تشنه مباحث دینی و اعتقادی هستند فقط باید دستگاهها و نهادهای فرهنگی آنان را در این مسیر قرار دهند.

یاری در ادامه خواستار تلاش بیشتر کانون فرهنگی امام رضا (ع) شهر خمام در جذب و برنامه ریزی دقیق برای جوانان در فصل اوقات فراغت شد.

وی تصریح کرد: کانون فرهنگی و تبلیغی امام رضا (ع) شهرخمام از کانونهای فعال استان است.

خمام یکی از شهرهای شهرستان رشت است.