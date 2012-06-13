اشرف چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عصر مدرنیته، فرهنگ مانند یک هنر متعالی، حوزه خاصی از جامعه را اشغال کرده بود.

وی افزود: امروزه فرهنگ در سطح اقتصادی، کالایی شده و اقتصاد نیز به شیوه های متفاوت همچون تبلیغات، خدمات و بازاریابی خود را به زندگی انسان‎ها وابسته می کند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان بیان داشت: در حال حاضر فرهنگ در جوامع امروزی بیش از پیش اهمیت یافته همچنین فرهنگ از لحاظ تاریخی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی بیان داشت: دیدگاه متفاوتی در خصوص جهانی شدن فرهنگ وجود دارد که گسترش تجدد غربی، گسترش فرهنگ مصرفی و سرمایه داری و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی از جمله بارزترین این دیدگاه‎ها است.

چگینی تاکید کرد: در حال حاضر برجسته ترین وجه جهانی شدن فرهنگ گسترش تجدد غربی است و موجی از همگونی فرهنگی در جهان پدید می‎آورد.

وی عنوان کرد: جهانی شدن فرهنگ نوعی فرهنگ مصرفی متناسب با نظام سرمایه داری است، و فرآیند جهانی شدن فرهنگی تابعی از فرآیند جهانی شدن اقتصادی یا نظام جهانی سرمایه داری است.

استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به عبارت دیگر رسانه‎ها زیر مجموعه‎ای از جهانی شدن فرهنگ هستند یا جهانی شدن با مفهوم امروزی خود محصول انقلاب ارتباطات است.

وی با اشاره به اینکه یک برداشت رایج از جهانی شدن امپریالیسم فرهنگی است، تصریح کرد: نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته و تولید شده پس لازم است که نه تنها مردم بلکه تمامی هنرمندان مدافع فرهنگ جامع باشند.

چگینی در پایان با اشاره به اینکه فرهنگ آمریکایی یک فرهنگ مصرفی است و نباید به کشور ما سرایت کند، گفت: جهانی شدن نوعی تحمیل فرهنگ غرب بر جهان است که توسط عوامل اقتصادی و سیاسی نیرومند انجام می‎شود.