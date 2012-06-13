  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

متکان به مهر خبر داد؛

اختصاص بودجه ویژه به دانشگاههای در حال توسعه و محروم

اختصاص بودجه ویژه به دانشگاههای در حال توسعه و محروم

معاون مالی اداری وزارت علوم با بیان اینکه به دانشگاههای در حال توسعه و محروم بودجه جداگانه ای اختصاص می یابد،‌ گفت: همانند اینکه به دانشگاههای برتر بودجه خاصی تعلق می گیرد به دانشگاههای در حال توسعه نیز بودجه ای اختصاص می یابد.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که در مجلس شورای اسلامی هشتم بودجه های خاصی برای دانشگاههای در حال توسعه اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای وزیر علوم برای دانشگاههای در حال توسعه (محروم)، افزایش بودجه است که این رقم به همراه بودجه مقاوم سازی، تجهیز دانشگاهها در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم برای دانشگاههای در حال توسعه همانند 10 دانشگاه برتر کشور یک بودجه جدا در نظر گرفته می شود که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

متکان درباره بودجه دانشگاهها در سال 91 تاکید کرد که رشد بودجه ای دانشگاهها در سال جاری 42 درصد بود که با بودجه های در اختیار وزیر علوم این عدد به 50 رسید.

کد مطلب 1625455

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