متکان به مهر خبر داد؛ اختصاص بودجه ویژه به دانشگاههای در حال توسعه و محروم

معاون مالی اداری وزارت علوم با بیان اینکه به دانشگاههای در حال توسعه و محروم بودجه جداگانه ای اختصاص می یابد،‌ گفت: همانند اینکه به دانشگاههای برتر بودجه خاصی تعلق می گیرد به دانشگاههای در حال توسعه نیز بودجه ای اختصاص می یابد.