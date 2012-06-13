اختصاص 31 میلیارد ریال برای تملک و آزادسازی اراضی محورهای مازندران

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اراضی کشاورزی و حاصلخیز دارای زمین ها و اراضی با ارزشی بوده که این مهم کار راهسازی و ارتقا سطح محورهای استان را به لحاظ بهسازی و تعریض محورها دچار مشکل فراوانی کرده است.

وی افزود: تملک اراضی محورها به عنوان یک دغدغه بزرگ و مهم در سطح استان و کشور در آمده است.

اسد گفت: این اداره کل در سال گذشته بخش اعظمی از اعتبارات خود را به میزان 31 میلیارد ریال صرف این مهم کرده است.

وی عنوان کرد: باید نگاه ویژه ای به این معضل اساسی و مهم در زمینه کار راهسازی در استان شود چرا که در یک نگاه می توان عنوان کرد با صرف این هزینه های هنگفت در استانهای مرکزی و جنوبی می توان کیلومتر ها آزاد راه و یا بزرگ راه احداث کرد که خود نشان از چالشی بزرگ در زمینه کار راهسازی در استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان، آزاد سازی اراضی محورهای ارتباطی هراز، آزاد راه قائم شهر ساری، دوآب خطیرکوه سمنان، شهید صالحی بابل، زیرگذر کمیشان و بادله، بزرگراه جواد الائمه (ع) و راه روستایی دولت آباد ساری را از جمله پروژه های مهم تملک اراضی استان در سال گذشته برشمرد.

