هنرمندان ایرانی سردمدار خوشنویسی قرآنی در دنیای اسلام هستند

مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون طبیعت قانون تعادل و تکامل است و هنر راهی است که باید به حقیقت بینجامد.

وی افزود: با نگاهی دقیق به هنرهای متنوع که ریشه اسلامی و مذهبی دارند مانند تذهیب، تشعیر، کتابت و نگارگری، خوشنویسی و نگارهای متنوع که ریشه در هنر اسلامی دارند، به این نتیجه می‎رسیم که این هنرها یک چیز هستند که به زبان‎های مختلف ادا می‎شوند.

این قرآن پژوه و کارشناس علوم انسانی در ادامه بیان داشت: در هنر کثرت و تنوع وجود دارد که این کثرت و تنوع زبان‎ها و فرهنگ‎های مختلف که ریشه اسلامی دارند، نمود و نشانه‎های از یک چیز هستند که در صور مختلف و در گونه‎های زیبائی متجلی شده‎اند که نمونه بارز آن قرآن است.

وی با بیان اینکه وجود خطوط مختلف نستعلیق، ثلث و نسخ در کنار نقش و نگارهای زیبای تذهیب و تشعیر در قرآن باعث زیباتر شدن می‎شود، ادامه داد: قرآن نگاری در میان خوش‌نویسان به سنتی تبدیل شده که هر چقدر جامع و به صورت زیباتر انجام شود، مخاطبان بیشتری دارد و از جمله سنت‎هایی که در قرآن‎نگاری ایرانی رواج دارد، ابزار نگارش است.

محمدی گفت: برخی از کشورها کتابت قرآن و برخی آثار هنری را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نیازمند به وجود آمدن ضرورت یک مرکز حکومتی برای احیای دوباره‌آثار بزرگان ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از هنرمندان ایرانی عمر خود را در تألیف، کتابت و هنرآرایی کتاب‌های مقدس همچون قرآن کریم سپری کرده، گفت: تا به حال هیچ ملتی در جهان اسلام به اندازه‌هنرمندان قدیم و جدید ما به فرهنگ قرآن نگاری و علوم آن توجه نداشته‎اند به همین دلیل می‎توان ایرانیان را سردمدار خوش‌نویسی در دنیای اسلام معرفی کرد.

این کارشناس علوم انسانی تصریح کرد: هنر باید زاییده شور و شوق هنرمند باشد تا آن را به عنوان هنری مقبول اعلام کرد و هنرمندان فاخر خوشنویسی در ایران آثاری را به وجود آوردند که زبانزد است، این هنرمندان تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا ایران و هنر ایرانی را به دنیا معرفی کنند و حالا حیف است که مورد بی‎مهری و بی‎توجهی قرار گیرند.