تاسیس اداره تبلیغات اسلامی در شفت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وجود نهادی مردمی و برگرفته از متن انقلاب برای احیای فرهنگ دینی به‌ وضوح احساس می‌ شد، افزود: از آنجا که حضرت امام خمینی (ره) رشد و توسعه فرهنگ دین را در گرو راه‌ اندازی سازمانی مردمی می‌ دانستند که بتواند با جدیت هر چه تمامتر، اهداف و مقاصد دینی را دنبال کرده و زمینه را برای رشد و ارتقا‌ی فرهنگ دینی فراهم کند در همین ارتباط سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان آن امام راحل تاسیس شد.

وی اظهارداشت: از همان آغاز کار نیروهای انقلابی، دلسوز و متعهد در درون این نهاد مقدس وارد و با اراده ‌ای قوی و با شور و انگیزه‌ ای جدی به خدمتگزاری دین و انقلاب مشغول شدند.

استاندار گیلان گفت: تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد دینی، مذهبی و فرهنگی با اجرای برنامه ‌های مختلف دینی، قرآنی و اجتماعی از بدو تاسیس تاکنون نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی افراد جامعه داشته است.

وی ادامه داد: نهاد ارزشمند سازمان تبلیغات اسلامی با داشتن رسالت عظیم رساندن حقایق اسلام به دنیا و شناساندن آن به مردم، برای پرداختن به امر تبلیغات دینی تاسیس شد که کار سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، تاسیس مراکز اطلاع رسانی، اعزام مبلغ، برای اشاعه فرهنگ اسلامی و... را بر عهده دارد.

سعادتی یادآور شد: این نهاد به جهت تبلیغات دینی مردمی، سازماندهی و هدایت نیروهای مومن و تشکلهای مردمی، احیا و اشاعه معارف و فرهنگ تاریخ اسلام، مقابله با تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان و رفع نیازهای فرهنگی طبقات جامعه به ویژه جوانان، از متن انقلاب متولد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در این ارتباط نیز قول مساعد داد که در صورت تامین نیروی انسانی و سایر شرایط برای تاسیس اداره در این شهرستان عالم پرور، تمام تلاش خویش را به این امر مهم معطوف دارد.