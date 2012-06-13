مشکلی در زمینه بورس تحصیلی خبرنگاران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد صبح سه‌شنبه 23 خرداد در حاشیه افتتاح یک نمایشگاه کاریکاتور با موضوع بیداری اسلامی در سرای روزنامه‌نگاران ایران، در پاسخ به سوالی درباره نحوه تخصیص وام مسکن به خبرنگاران گفت: مصوبه دولت در این خصوص ابلاغ شده است و بر این اساس، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده‌اند ساز و کار اجرای این مصوبه را به ما اعلام کنند.

آماده هر گونه همکاری در جهت صاحبخانه شدن خبرنگاران هستیم

وی افزود: هر ساز و کاری در این خصوص به ما ابلاغ شود، ما آماده اجرای آن هستیم؛ اگر اعلام کنند خبرنگاران را بر اساس اولویت معرفی کنید، ما آماده‌ایم. حتی اگر بگویند هر خبرنگاری از رسانه خودش معرفی نامه بیاورد، ما برای این مسئله هم آماده‌ایم. برای ما این مهم است که در طول یک سال، تعدادی خبرنگار صاحب خانه بشوند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اضافه کرد: اما تا این لحظه هنوز چیزی در خصوص این ساز و کار به ما اعلام نشده است. تامین اعتبار این تسهیلات با بانک مرکزی است و باید بانک عامل برای پرداخت این تسهیلات را هم به ما اعلام کند.

مشکلی در زمینه بورس تحصیلی برگزیدگان جشنواره مطبوعات وجود ندارد

محمدزاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره انتقاد برخی برگزیدگان جشنواره سراسری مطبوعات از محقق نشدن وعده اعطای بورس تحصیلی به آنها نیز گفت: ما اسامی نفرات برگزیده را به دانشکده خبر معرفی کرده‌ایم تا از تسهیلات بورس تحصیلی برای دو مقطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته خبرنگاری استفاده کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون دانشکده خبر در مقطع لیسانس، دانشجو می‌پذیرد و استفاده از بورس تحصیلی مربوط به این مقطع برای رتبه‌های برتر جشنواره مطبوعات که مدرک فوق دیپلم دارند، قطعی شده است. در مورد مقطع فوق لیسانس هم، دانشکده خبر قرار است از ابتدای مهرماه دانشجو بگیرد و طبیعتاً اعطای این بورس هم به فارغ‌التحصیلان لیسانس از همان زمان اجرایی می‌شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در عین حال گفت: اگر دانشکده خبر موفق نشود مقطع فوق لیسانس رشته خبرنگاری خود را تا ابتدای سال تحصیلی جدید دایر کند، گزینه بعدی ما دانشکده ارتباطات دانشگاه «سوره» است.

یارانه مطبوعات در سال جاری 15 درصد افزایش پیدا کرد

محمدزاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره بودجه مربوط به یارانه مطبوعات در سال 1391 گفت: میزان افزایش پیش‌بینی شده برای یارانه مطبوعات در بودجه 15 درصد است. ولی مهم اعتبار پیش‌بینی شده نیست مهم نحوه تخصیص آن است. سال گذشته 90 درصد یارانه مطبوعات تخصیص یافت ولی امیدواریم امسال صد در صد آن تخصیص پیدا کند.

وی افزود: البته نباید از این نکته غافل شد که امسال تعداد نشریات و مطبوعات ما هم بیشتر از قبل است.

برای جلوگیری از بروز هر نوع تخلفی، نشریات روزانه رصد می‌شوند

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی درباره استفاده از تصاویر نامناسب روی جلد برخی نشریات کشور، با بیان اینکه «معاونت فرهنگی در اداره‌کل مطبوعات داخلی روزانه نشریات و روزنامه‌ها را رصد می‌کند» تاکید کرد: ما معیارهای قانونی داریم که از جمله آنها قانون مطبوعات است که حدود و اختیارات مطبوعات را مشخص کرده است و این کمیته هم آمار تخلفات را به صورت روزانه به هیئت نظارت اعلام می‌کند و این هیئت هم درباره تک تک تخلفات با یکدیگر بحث می‌کنند.

محمدزاده ادامه داد: گاهی اوقات تخلفات با یک تذکر شفاهی برطرف می‌شود، گاهی اوقات هم نیاز به تذکر کتبی است، گاهی اوقات به دادگاه معرفی می‌شود و گاهی اوقات هم ممکن است به توقیف منتهی شود.

وی گفت: هر میزان تعداد مطبوعات ما بیشتر شوند، گروه‌های رصد ما هم بیشتر می‌شوند. در هر حال تمام مطالب و عکاس‌ها و تیترهای مطبوعات رصد و به تخلفات رسیدگی می‌شود ولی طبیعتاً همه رسیدگیها به توقیف منتهی نمی‌شود. توقیف آخرین راه تذکرات شفاهی و کتبی است.

پایان رسیدگی به لایحه نظام جامع رسانه‌ای در کمیسیون فرهنگی دولت

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه نظام جامع رسانه‌ای گفت: هر هفته روزهای سه‌شنبه این لایحه در دو کمیسیون در دولت بررسی می‌شود که کار یکی از کمیسیون‌ها یعنی کمیسیون فرهنگی در این خصوص تمام شده است. کمیسیون دوم یعنی کمیسیون لوایح هم بیشتر مواد و لوایح و واژه‌ها و اصطلاحات و مواردی از این دست را مد نظر دارد که بررسی این موارد هم در دست انجام است.

محمدزاده درباره مذاکرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود کاغذ مورد نیاز مطبوعات با ارز مرجع (دلار برابر با 1226 تومان) هم تاکید کرد: الان وضعیت کاغذ به نسبت قبل، کمی بهبود یافته ولی این حد مطلوب ما نیست و امیدواریم بهبود یابد.

هفته گذشته اولین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار شد

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره برنامه‌ریزیها برای نمایشگاه مطبوعات امسال هم گفت: اولین جلسه شورای سیاستگذاری هفته گذشته برگزار شد و امسال هم تلاش می‌کنیم بهتر از سال قبل این نمایشگاه را برپا کنیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره هدف از برپایی نمایشگاه مطبوعات خانوادگی در آینده نزدیک هم افزود: ما تلاش می‌کنیم هر سال یا دست کم هر فصل یک نمایشگاه تخصصی در حوزه مطبوعات مثل ورزش، سلامت و اقتصاد برگزار کنیم که در این زمینه تدارک دو نمایشگاه را دیده‌ایم؛ یکی نمایشگاه تغذیه، سلامت و خانواده و دیگری نشریات تخصصی دانشگاهی.

دلیل مسدود شدن سایت «استادان علیه تقلب» را پیگیری می‌کنم

محمدزاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره دلایل مسدود شدن سایت «استادان علیه تقلب» که با هدف افشاگری در مورد سرقت‌های علمی و کتابسازی توسط برخی دلالان حوزه کتاب راه‌اندازی شده بود، گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام و در صورتی که دست‌اندرکاران این سایت موضوع را به من اعلام کنند، حتماً آن را پیگیری خواهم کرد.