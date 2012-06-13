محصولات کشاورزی بیله سوار 10 درصد افزایش می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه میرزایی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه گرامی داشت هفته جهاد کشاورزی در بیله سوار عنوان کرد: در این شهرستان در بیش از 32 هزار هکتار از اراضی دیم و 18هزار هکتار از اراضی آبی شهرستان انواع محصولات کشاورزی کشت شده است.

به گفته وی امسال در بیش از پنج هزار هکتار از اراضی شهرستان محصولات بیولوژیک از جمله عدس کشت شده و برای بهبود و مبارزه با آفات برای چهار هزار نفر به تعداد120 دورهکلاس آموزشی برگزار شده است.

پرداخت یک میلیارد تسهیلات به کشاورزان



مدیر جهاد کشاورزی بیله سوار اضافه کرد: از محل هدفمندی یارانه ها 10 میلیارد و 700 میلیون ریال و از محل مشاغل خانگی یک میلیارد و 760 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان بیله سوار نیز در این جلسه عنوان کرد: توجه به بخش کشاورزی و دامداری اولین اولویت شهرستان است معرفی گندم تولیدی شهرستان بعنوان مرغوب ترین گندم استان و کشور مهمترین اقدام سال زراعی کذشته بود که اکنون از خرید گندم شهرستان استقبال چشمگیر می شود.

رسول زیبانژاد با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال تولید ملی افزود:باید با ایجاد بستر مناسب شرایط خرید محصولات کشاورزی بویژه گندم را تسهیل کرد و این مهمترین مصداق در حمایت از تولید و سرمایه ایرانی است.

صمد بیگ زاده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان نیز در این جلسه بیان کرد: برای نخستین بار با خرید تجهیزات لازم تولید و توزیع انواع بذر مورد نیاز زارعان منطقه در خود شهرستان تولید می کنند.



