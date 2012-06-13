حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دریای خزر دردل خود منابع آبزیان ارزشمندی دارد که در دهه های اخیر به دلایل تخریب محیط زیست، توسعه بخش کشاورزی و صنعت، برداشت بی رویه آب رودخانه ها ایجاد موانع فیزیکی ذخایر آن کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان شیلات ایران به منظور حفظ بازسازی ذخایر در کنار فعالیتهایی از قبیل بازسازی و لایروبی دهانه رودخانه های مهم شیلاتی، حفظ ،حراست و جلوگیری از صید آن در زمان مهاجرت و تخم ریزی، رعایت قوانین و مقرارت صید و صیادی و صید مسئولانه توسط بهره برداران و مشارکت جامعه صیادی، اقدام به تکثیر گونه مصنوعی ماهی سفید و تولید انبوه بچه ماهیان اقتصادی دریای خزر از جمله ماهی سفید کرده است.

حبیب نژاد گفت: با این اقدام ضمن حفظ و بازسازی ذخایر ماهی سفید به توسعه و پایدار صنعت صید و صیادی و مشاغل وابسته به آن و تامین بخشی از پروئین مورد نیاز جامعه کمک می کند.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: شیلات با ایجاد مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر در جهت حفظ و بازسازی ذخایر،ا ز ابتدای فعالیت آن تاکنون بیش از یک میلیارد و 350 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تولید و به رودخانه های منتهی به دریای خزر رهاسازی کرده که به موازات روند روبه رشد تکثیر نیمه مصنوعی ماهی سفید هر ساله به میزان صید و بهره برداری ماهی سفید افزوده شده است.

حبیب نژاد گفت: در سالجاری مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری با تولید 55 میلیون قطعه بچه ماهی سفید و شش هزار قطعه فیل ماهی50 گرمی و 30 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری ازون برون برای اولین بار در هفته جهاد کشاورزی به رودخانه های استان رها سازی کرده است.

وی تصریح کرد: در این زمینه یک میلیارد تومان هزینه شده که پیش بینی این است با صید هفت هزار تنی ماهی در فصل صید سالجاری مبلغ 400 میلیارد ریال نصیب صیادان شود.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: بررسی صید در سالهای اخیر نشان می دهد که حدود 85 درصد صید ماهی نتیجه تکثیر نیمه مصنوعی و رها سازی بچه ماهیان سفید توسط شیلات مازندران است.

وی گفت: امیدواریم با استمرار این حرکت بتوانیم توسعه پایدار صید وصیادی را فراهم کنیم.

حدود چهار هزار و 200 صیاد در قالب 55 شرکت تعاونی پره، هفت هزار و 251 تن ماهی استخوانی را در فصل جاری صید و به بازار عرضه کردند.