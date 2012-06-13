بهشهر میزبان مسابقات بوکس قهرمانی جوانان مازندران

کوروش ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بوکس بهشهر در سالهای اخیر با رشد مناسبی برخوردار بوده که کسب چند عنوان برجسته داخلی توسط جوانان بوکسور بهشهری، تایید کننده این ادعا است.
وی از شرایط تیم بهشهر برای رقابتهای قهرمانی جوانان استان ابراز رضایت کرد و گفت: امیدواریم با استفاده از تمام ظرفیت های
موجود، عنوان شایسته ای برای ورزش بهشهر کسب کنیم.
ابراهیمی افزود: در این رقابت ها که 24 و 25 خرداد برگزار می شود، ورزشکارانی از شهرهای مختلف مازندران برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
وی بیان داشت: نفرات برتر این رقابتها با تایید کمیته فتی هیئت بوکس مازندان، در رقابت های قهرمانی جوانان کشور شرکت خواهند کرد.
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