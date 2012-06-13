«خرمشهر از اسارت تا آزادی» به روایت خبرنگار روزنامه کیهان

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که با زیرعنوان «پابپای جنگ از دشت خوزستان تا مرز» منتشر شده است پنجمین نوبت چاپش را پشت سر میگذارد ولی این نخستینبار است که انتشارات دیلماج این ویرایش از کتاب را به چاپ میرساند.
خدری در مقدمه کتابش نوشته است: برای گردآوری این مطالب به عنوان یک شهروند آبادنی و خرمشهری و به عنوان خبرنگار از همان دقایق اولیه در کنار سایر مردم این دیار بوده و تا آنجایی که در قدرت داشتم سعی بر این نمودم که این نکات را یادداشت کرده و به رشته تحریر درآورم و در زمان اشغال خرمشهر و محاصره آبادان و عملیات مختلف نیز در خیلی از مراحل از طرف روزنامه کیهان برای تهیه عکس و گزارش از جبهههای جنوب رهسپار سرزمین حماسه و مقاومت میشدم و گوشههایی از این دلاوریها نیز در روزنامه چاپ شده است.
کتاب «خرمشهر از اسارت تا آزادی» را می توان روزشمار تهاجم ارتش عراق به خرمشهر، از 31 شهریور تا 5 آبان ماه 1359 و آزاد سازی آن در روز سوم خردادماه 1361 دانست که همراه مطالب آن عکسهایی نیز آورده شده است.
و اما جنگ چنین آغاز شد، پیشروی عراق به سوی آبادان، روزهای پس از سقوط خرمشهر، جنگ در سال 60، آزاد شدن جاده آبادان - بندر ماهشهر، جبهههای سوسنگرد و دهلاویه، جنگ در سال 61، عملیات فتحالمبین، عملیات بیتالمقدس، هویزه و پادگان حمید، آزادسازی خرمشهر فصلهای مختلف کتاب هستند.
در بخشی از کتاب میخوانیم: آبادان به یکباره تکان خورد، شهر لرزید، شیشهها خرد شد، سقفها فرو ریخت، صدای شیون و ناله با صدای اتفجار در هم آمیخت. همه سراسیمه به این طرف و آن طرف میدویدند. شهر داشت بمباران میشد. جنگندههای دمشن بر فراز خرمشهر و آبادان به پرواز درآمده و مردم بی گناه را بمباران میکرد. آموزش و پرورش آبادان کلا بمباران شد و در همان دقایق اولیه 30 نفر از عزیزترین دبیران در زیر خروارها خاک شهید شدند. شهر یکپارچه عزا و ماتم شد...
این کتاب 206 صفحهای در شمارگان 1500 نسخه و قیمت 5 هزار تومان به چاپ رسیده است.
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