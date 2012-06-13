رایزنی شهرداریها با نمایندگان برای رأی نیاوردن یک درخواست دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، عمده دانشگاههای کشور با مشکل عوارض شهرداری و پرداخت هزینه های سنگین ناشی از این عوارض دست و پنجه نرم می کنند حتی به علت بروز چنین مشکلاتی، برخی دانشگاهها تاکنون چندین بار به صورت پیاپی با شهرداریها درگیر شده اند.

وزیر علوم: نباید به درآمدهای شهرداری لطمه وارد شود

سال گذشته در جلسه ای که با حضور روسای دانشگاهها و فاطمه بداغی - معاون حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون مستندسازی در وزارت علوم برگزار شد، مقامات مسئول دانشگاهها از مسئولان وزارت علوم درخواست کردند تا برای مسائل و مشکلات دانشگاهها در خصوص پرداخت عوارض به شهرداریها اقداماتی صورت گیرد و در این زمینه تصمیمات متمرکزی اتخاذ شود.

چندی پیش هم کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره آخرین وضعیت معافیت دانشگاهها از پرداخت عوارض شهرداری، گفت: این درخواست دانشگاهها هم اکنون در مرحله بررسی قرار دارد. اما یک بخش از فضای خارجی دانشگاهها که شهرداری به آن ورود می کند باید عوارض پرداخته شود، زیرا نباید به درآمدهای شهرداری در ازای خدماتی که در خارج از محیط دانشگاه و برای دانشگاه صورت می گیرد، لطمه ای وارد شود.

درگیری 4 ساله دو وزارتخانه برای معافیت از پرداخت عوارض

علی اکبر متکان - معاون اداری مالی وزارت علوم پیش از این نیز با صحه گذاشتن بر این امر که عوارض شهرداری برای دانشگاهها چالش برانگیز شده است، پیشنهاد اختصاص بودجه ای ویژه برای عوارض شهرداری دانشگاهها را مطرح کرده بود.

به گزارش مهر، وزارت علوم حدود 4 سال است که همانند وزارت آموزش و پرورش برای معاف کردن دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض شهرداری در حال تلاش است، اما به گفته متکان "شهرداری‌ها در داخل دانشگاه‌ها کاری انجام نمی‌دهند و تمامی خدمات دانشگاه اعم از فضای سبز و نظافت توسط خود دانشگاه انجام می‌گیرد".

معافیت دانشگاهها 4 رای در مجلس کم داشت

معاون مالی اداری وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت معافی دانشگاهها از پرداخت عوارض شهرداری گفت: این موضوع 4 رای در مجلس شورای اسلامی کم داشت.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که تعداد کمی از دانشگاهها هستند که عوارض شهرداری پرداخت می کنند و دانشگاههای تهرانی شامل حال این موضوع نمی شوند زیرا شهرداری تهران در طول چند سال گذشته در محوطه سازی، ایجاد سردر دانشگاه و سایر موارد کنار دانشگاههای تهرانی بوده است.

این مقام مسئول وزارت علوم گفت: البته شهرداران، استانداران و شورای شهر در استانها به دانشگاهها کمک می کنند و تنها در بعضی از شهرهای محدود دریافت عوارض شهرداری پیگیری می شود و به آن دامن می زنند.

متکان درباره حل مشکلات دانشگاههای پرداخت کننده عوارض شهرداری، تاکید کرد که مشکل این دانشگاهها در آینده با ادامه مباحث حل خواهد شد.

لابی شهرداریها

همچنین علیرضا سلیمی - نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت مخالفت مجلس هشتم با معافیت دانشگاهها در پرداخت عوارض شهرداری، گفت: این موضوع در بودجه سال 91 مطرح شد و معافیت دانشگاهها 4 رای کم داشت، ضمن اینکه شهرداریها برای این امر با نمایندگان رایزنی کردند.