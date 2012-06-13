مس سرچشمه، بهشت معادن ایران/ افزایش تولید در سال تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، به سمت جنوب غربی پهناورترین استان کشور که پیش برویم، در فاصله 160 کیلومتری کرمان، گنجینه ای از ذخایر معدنی بر دامنه کوههای استوار این منطقه آرمیده که با وجود سالهای سال استخراج و بهره برداری، هیچگاه دست رد به سینه بشر نزده و همچنان گوهر وجود خود را بی هیچ چشمداشتی عرضه می کند.

مس، از جمله گرانبهاترین فلزهایی است که در زندگی بشر، چه امروز که مدرنیزه شده و چه آن زمانهای دور که با ابزارهای ابتدایی همراه بوده، نقش بسیار موثری داشته و دارد. آلیاژها و اشیای مسی در کنار آثار کوره های قدیمی و ابتدایی ذوب مس نشان می دهد که ایرانیان قدیم، با صنعت استخراج و ذوب مس آشنایی کافی داشته اند. البته گفته می شود در دوران سلجوقیان و صفویان بهره برداری از معادن و صنعت ذوب فلزات در ایران بسیار بیشتر بوده است.

سابقه شش هزار ساله تولید مس در کرمان

در همین حال، در استان کرمان که بهشت معادن ایران است، سابقه ذوب و استحصال مس به شش هزار سال قبل می رسد؛ شاید یک دلیل این پیشینه طولانی وجود ذخیره های فراوان معدنی از جمله مس، در این منطقه باشد.

بر اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته در سال 76، ذخایر معدنی مس در کل دنیا به استثنای چین و شوروی سابق، 57 میلیون تن برآورد شده است.

ایران نیز از لحاظ ذخایر معدنی مس شرایط ایده الی در دنیا دارد چرا که بر روی کمربند جهانی این فلز قرار گرفته که در راستای محور شمال غرب - جنوب شرق کشور امتداد دارد. ذخایر معادن مس ایران حدود یکهزار و 900 میلیون تن با 14 میلیون تن مس محتوی بوده که حدود سه درصد از ذخایر مس جهان را در بر می گیرد.

استان کرمان نیز از لحاظ ذخایر مس در کشور بسیار حایز اهمیت بوده است به خصوص ذخایر سرچشمه، که در حال حاضر، این مجتمع، اولین تولیدکننده مس در ایران است. از همین رو، در تیرماه سال 1351 شرکت سهامی معدن مس سرچشمه در کرمان تشکیل شد.

ایران از لحاظ ذخایر معدنی مس شرایط ایده الی در دنیا دارد چرا که بر روی کمربند جهانی این فلز قرار گرفته که در راستای محور شمال غرب - جنوب شرق کشور امتداد دارد، ذخایر معادن مس ایران حدود هزار و 900 میلیون تن با 14 میلیون تن مس محتوی بوده که حدود سه درصد از ذخایر مس جهان را در بر می گیرد

اما این شرکت سهامی، چهار سال بعد به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر نام داد؛ این شرکت کلیه فعالیتهای معادن مس در کشور را شامل شده و کار استخراج و بهره برداری از معادن مس، تولید محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول 8 میلیمتری را بر عهده دارد.

مروری بر تاریخچه راه اندازی مجتمع مس سرچشمه که در 160 کیلومتری جنوب غرب کرمان واقع شده، نشان می دهد این مجتمع از خردادماه سال 53 عملیات استخراج و باطله برداری را از این معدن آغاز کرده است.

پس از آن و به مرور زمان، طی سالهای 60 تا 65 واحدهای تولیدی این مجتمع شامل واحد تغلیظ، ذوب، پالایشگاه و ریخته گریها در این مجتمع راه اندازی شده است. تیرماه 76 هم واحد لیچینگ در مجتمع مس سرچشمه راه اندازی شد.

ایران با تکیه بر مس سرچشمه به یکی از قدرتهای ذخایر مس جهان تبدیل شده است

در نتیجه تکمیل و راه اندازی واحدهای مختلف مس سرچشمه، جایگاه ایران در منطقه افزایش یافته و کشور به یکی از قدرتمندهای منطقه و جهان در حوزه مس و تولیدات مسی تبدیل شده است.

در حال حاضر ذخیره زمین شناسی معدن مس سرچشمه بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تن سنگ سولفوری با عیار متوسط هفت دهم درصد است.

وجود چنین گنجینه ارزشمندی در دل خاک کویر پرسخاوت کرمان، این ضرورت را ایجاب می کند که از طریق رسانه ها ظرفیتها و قابلیتهای این منطقه که از سرمایه های ستودنی کرمان است، اطلاع رسانی شود. به همین دلیل بوده که روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مقصد پنجمین تور خبری ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه کرمان را، مجتمع مس سرچشمه قرار داد.

در این تور خبری، خبرنگاران از نزدیک از فرآیند استخراج و بهره برداری، ذوب مس و تولید محصولات این مجتمع بازدید کردند، علی محمدی، مدیر مجتمع مس سرچشمه کرمان نیز ضمن بازدید خبرنگاران، به تشریح وضعیت موجود این مجتمع پرداخت.

برداشت روزانه 68 هزار تن سنگ سولفوری

در مرحله استخراج از این معدن روباز، ابتدا چاههایی به طول 14 تا 15 متر حفر شده و سپس با انجام عملیات انفجار است که زمین راز دل خود را بر ملا می کند؛ سنگهای معدنی کشف شده بار کامیونها شده و در سنگ شکن اولیه تخلیه می شوند.

روزانه 68 هزارتن سنگ سولفوری با عیار متوسط هشت دهم درصد از این معدن استخراج و به سنگ شکن اولیه منتقل می شود. البته مدیران و تلاشگران این مجتمع درصدد آن هستند تا با اجرای فاز دوم توسعه در این واحد معدنی و تولیدی، این میزان را به 80 هزارتن در روز با عیار متوسط 75 صدم افزایش دهند.

به هر حال، پس از این مرحله، سنگهای خرد شده وارد مرحله تغلیظ می شوند. در کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، فرآیند تغلیظ طی دو مرحله انجام می شود؛ بخش نخست شامل کارخانه تغلیظ شماره یک و دو و بخش دوم آن کارخانه مولیبدن است.کارخانه تغلیظ شماره یک شامل سنگ شکنهای ثانویه و ثالثیه، پرعیارکنی، مولیبدن، فیلتر خشک کن و کارخانه پخت آهک است.

فرآیند پرعیارکنی کارخانه تغلیظ شماره دو مجتمع نیز شامل واحدهای انتقال مواد، خردایش و طبقه بندی مواد، فلوتاسیون، آبگیری و خشک کن، سیستم تهیه و توزیع شیر آهک ومواد شیمایی، آبگیری و آب برگشتی است.

محصول این مرحله که کنسانتره مس خشک شده است، به کارخانه ذوب منتقل می شود.

افزایش تولید ادامه دارد

کنسانتره مس - مولیبدن نیز پس از آبگیری در تیکنرهای مس - مولیبدن وارد کارخانه مولیبدن می شود. دراین مرحله پس از فلوتاسیون وآسیاب مجدد، کانی مولیبدنت از کانیهای مس جدا شده و به صورت کنسانتره مولیبدنیت درآمده و پس از خ%B