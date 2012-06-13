عبدالله شفیع آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه علامه طباطبایی از طرف مقام عالی وزارت علوم مسئول بازنگری علوم انسانی شده لذا بازنگری علوم انسانی به شدت در این دانشگاه در حال پیگیری است و تا این لحظه نیز بخش مهمی از مسیر را طی کرده ایم.

وی ادامه داد: در بررسی هایی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در مقطع کارشناسی علوم انسانی گرایش هایی مطرح می شود که در شرایط کنونی وجود آنها معنا ندارند به عنوان مثال در رشته روانشناسی گرایش هایی مانند کودکان استثنایی، بالینی، کودکان عقب مانده و ... مطرح است درحالی که در مقایسه گرایش ها با یکدیگر، آنچه مشاهده می شد وجود تنها 10 الی 15 واحد غیر مشترک بود.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: در هیچ جای دنیا در دوره کارشناسی گرایش تخصصی ارائه نمی دهند با توجه به این موضوع و بومی سازی و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازنگری علوم انسانی، کمیته ای تشکیل دادیم که در این زمینه مشغول به کار است.

وی ادامه داد: تحصیلات به صورت هرم است که در قاعده دوره کارشناسی و در راس آن آخرین مدرک تحصیلی قرار می گیرد از این رو باید در دوره کارشناسی کلیات تدریس شود و به تدریج به سمت راس هرم که تخصصی شدن است حرکت کرد.

شفیع آبادی با بیان اینکه در برنامه ریزی دانشگاه علامه برای بازنگری علوم انسانی،‌ تخصص ها را برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری لحاظ کرده ایم، خاطرنشان کرد: برای دوره کارشناسی تنها کلیات یک رشته ارائه می شود.