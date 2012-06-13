به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد امروز در همایش حمایت از تولید ملی با بیان اینکه تولید ملی چندین حوزه را شامل می شود، افزود: عرضه کنندگان، تولید کنندگان، سیاستگذاران از جمله حوزه های موثر در بخش تولید هستند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش های مختلف هر یک از این حوزه ها، اظهار داشت: بومی کردن دانش فنی و تولیدات علمی از وظایف نخبگان و دانشگاهیان است.



وی با اشاره به برنامه های وزارت علوم در زمینه تبدیل علم به فناوری، خاطر نشان کرد: در این راستا اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها شد و آیین نامه رتبه بندی به دانشگاه ها ابلاغ شده است.



مهدی نژاد به شاخص های این رتبه بندی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها کاربردی شدن پایان نامه ها است به گونه ای که 90 درصد پایان نامه ها و مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه ها باید کاربردی و در راستای رفع نیازهای کشور باشد.

