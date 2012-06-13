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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۲۷

الزام دانشگاهها به کاربردی کردن پایان نامه‌ها/ ابلاغ آیین نامه رتبه بندی

الزام دانشگاهها به کاربردی کردن پایان نامه‌ها/ ابلاغ آیین نامه رتبه بندی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ابلاغ آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها گفت: یکی از شاخصهای تعیین شده در این رتبه بندی این است که 90درصد از پایان نامه ها و مقالات پژوهشی دانشگاه ها باید کاربردی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد امروز در همایش حمایت از تولید ملی با بیان اینکه تولید ملی چندین حوزه را شامل می شود، افزود: عرضه کنندگان، تولید کنندگان، سیاستگذاران از جمله حوزه های موثر در بخش تولید هستند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش های مختلف هر یک از این حوزه ها، اظهار داشت: بومی کردن دانش فنی و تولیدات علمی از وظایف نخبگان و دانشگاهیان است.
 
وی با اشاره به برنامه های وزارت علوم در زمینه تبدیل علم به فناوری، خاطر نشان کرد: در این راستا اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها شد و آیین نامه رتبه بندی به دانشگاه ها ابلاغ شده است.
 
مهدی نژاد به شاخص های این رتبه بندی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها کاربردی شدن پایان نامه ها است به گونه ای که 90 درصد پایان نامه ها و مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه ها باید کاربردی و در راستای رفع نیازهای کشور باشد.
 
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از مقالات پژوهشی منتشر شده نقشی در رفع نیازهای کشور ندارد، خاطر نشان کرد: این در حالی است که ایران با چاپ 70 هزار مقاله، در رتبه اول منطقه و رتبه 17 در دنیا را از نظر تولید علمی قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تغییر در آیین نامه ارتقا و آمایش سرزمینی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه نام برد و یادآور شد: علاوه بر این سعی می شود تا رشته های کاربردی را تقویت و ایجاد کنیم.
کد مطلب 1625481

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