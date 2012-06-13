دعوت دو مازنی به اردوی قایقرانی روئینگ جوانان/ بی توجهی به رشته های مدال آور

محمود نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد حمزه نتاج و مهدی حسین تبار دو قایقران جوان مازندرانی هستند که در این اردوی آماده سازی حضور خواهند داشت.

وی افزود: تیم ملی روئینگ جوانان کشورمان خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا که مهر ماه سالجاری به

میزبانی شهر نانجینگ چین برگزار خواهد شد، آماده می کند.

نوروزی، ظرفیت ورزش قایقرانی در مازندران را بسیار مطلوب توصیف کرد و برای رشد و گسترش این رشته ورزشی از مسئولان خواستار کمک و توجه بیشتری شد.

به گفته رئیس هیئت قایقرانی مازندران، ورود بخش خصوصی بسیاری از مشکلات رشته‌های مختلف ورزشی از جمله قایقرانی را رفع می‌کند.

رئیس هیئت قایقرانی مازندران گفت: ورزش قایقرانی با توجه به برخورداری این استان از مواهب طبیعی نظیر دریا و رودخانه، نیازمند توجه جدی مسئولان است.

وی بیان داشت: این مرحله از اردوی تیم ملی تا 30 خرداد ادامه خواهد داشت و قایقرانان پس از یک هفته استراحت از ششم تیر ماه دور جدید تمرینات خود را آغاز می کنند و تا 26 تیرماه تمرینات خود را انجام خواهند داد.

رئیس هیئت قایقرانی مازندران با اشاره به مدال‌آور بودن این رشته ورزشی افزود: تاکنون به ورزش‌های پایه و مدال‌آور توجه اساسی نشده که این به ضرر ورزش کشور است.

وی ادامه داد: قایقرانی پرمدال ترین رشته ورزشی است که اگر بتوانیم امکانات لازم برای رشد و بروز استعدادهای ورزشکاران خود را فراهم کنیم، می توانیم افتخارات متعددی را برای ورزش استان و کشور به ارمغان بیاوریم.