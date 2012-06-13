علی فرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته در مراسم گرامیداشت شهید محمد عیسی حق پور خانواده این شهید با قرائت دعای زیارت عاشورا با وی وداع کردند.

این مسئول ادامه داد: این شهید از شهدای والفجر 8 بود و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری ها و ایثارگری های شهدای انقلاب و دفاع مقدس است، وظیفه همه ما است تا با حفظ این ارزش ها، فرهنگ ایثار و شهادت را نیز در سطح اجتماع ترویج دهیم.

مراسم تشیع ساعت 9 صبح چهار شنبه

وی افزود: مراسم تشیع پیکر پاک این شهید امروز ساعت 9 صبح از حوزه 8 سپاه ناحیه شهریار آغاز می شود و با تشریفات خاصی به بهشت رضوان شهریار منتقل خواهد شد و شب جمعه نیز با برگزاری مراسم روح بخش دعای کمیل، برنامه وداع با این شهید ادامه می یابد.

فرهانی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران اسلامی عزت، اقتدار، پیشرفت و توسعه خود را مرهون فداکاری ها و ایثارگری های شهدای انقلاب و دفاع مقدس است، وظیفه همه ما است تا با حفظ این ارزش ها، فرهنگ ایثار و شهادت را نیز در سطح اجتماع ترویج دهیم.