اتحاد ایران و مصر خطری برای غرب/ رابطه با ایران خواسته مردم مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود شعبان احمد حقوقدان مصری که اخیرا سفری به تهران داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که مردم مصر خواهان برقراری رابطه با ایران هستند و سفر هیئت های مختلف مصری به تهران خود گواه این مطلب است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت یک سال از انقلاب 25 ژانویه مصر روابط دیپلماتیک تهران و قاهره از سر گرفته نشده است ؟گفت : مصر پس از انقلاب شرایطی را پشت سر می گذارد که فرصت برقراری رابطه جدی با ایران را فراهم نکرده است.

احمد با بیان این مطلب افزود: تلاش برای ایجاد ثبات و امنیت داخلی، برگزاری انتخابات پارلمانی و در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری مصر از جمله مهمترین اموری است که تاکنون مجالی برای عادی سازی روابط با ایران به جا نگذاشته است.

وی تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نهادینه کردن دموکراسی در مصر بهبود روابط با ایران در دستور کار سیاست خارجی مصر قرار خواهد گرفت.

این حقوقدان مصری درباره موانع موجود بر سر راه برقراری روابط ایران و مصر نیز گفت: بدون شک برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا هرگز خواهان روابط حسنه میان ایران و مصر نیستند چرا که وحدت 2 کشور را خطری بزرگ برای خود تلقی می کنند لذا به هر شکل ممکن تلاش می کنند روابط تهران و قاهره در شرایطی نامطلوب قرار داشته باشد.

مصاحبه: سمیه خمارباقی