  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۹

بابایی در گفتگو با مهر:

اراک مقام اول تولید نهال مثمر در استان مرکزی را کسب کرد

اراک مقام اول تولید نهال مثمر در استان مرکزی را کسب کرد

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک از کسب مقام اول شهرستان اراک در تولید نهال مثمر در استان مرکزی در سال گذشته خبر داد.

علی بابایی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان اراک در تولید محصولات زراعی شامل جو، سیب زمینی، چغندر قند و گندم آبی و دیم رتبه های اول و دوم استان مرکزی را دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 300 هزار تن انواع محصولات زراعی و بیش از 50 هزار تن محصولات باغی سالانه در شهرستان اراک تولید می شود افزود: این شهرستان در تولید سایر محصولات باغی شامل انگور، محصولات گلخانه ای و قارچ رتبه سوم استان را در سال گذشته کسب کرده است.

وی میزان اراضی دیم و آبی شهرستان را 122 هزار و 583 هکتار عنوان کرد و افزود: 19 هزار و 114 خانواده بهره بردار در این شهرستان فعالیت می کنند.

بابایی اراضی باغی اراک را سه هزار و 169 هکتار ذکر کرد و اظهار داشت:  سالانه بیش از 481 هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی در این شهرستان تولید می شود که این میزان 18 و نیم درصد تولیدات کشاورزی استان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک افزود: همزمان با هفته جهاد کشاورزی 17 طرح با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد و 82 میلیون ریال جهت اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم 191 نفر در سطح 651 هکتار از اراضی شهرستان افتتاح می شود.
کد مطلب 1625487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها