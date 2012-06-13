اراک مقام اول تولید نهال مثمر در استان مرکزی را کسب کرد

علی بابایی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان اراک در تولید محصولات زراعی شامل جو، سیب زمینی، چغندر قند و گندم آبی و دیم رتبه های اول و دوم استان مرکزی را دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 300 هزار تن انواع محصولات زراعی و بیش از 50 هزار تن محصولات باغی سالانه در شهرستان اراک تولید می شود افزود: این شهرستان در تولید سایر محصولات باغی شامل انگور، محصولات گلخانه ای و قارچ رتبه سوم استان را در سال گذشته کسب کرده است.

وی میزان اراضی دیم و آبی شهرستان را 122 هزار و 583 هکتار عنوان کرد و افزود: 19 هزار و 114 خانواده بهره بردار در این شهرستان فعالیت می کنند.

بابایی اراضی باغی اراک را سه هزار و 169 هکتار ذکر کرد و اظهار داشت: سالانه بیش از 481 هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی در این شهرستان تولید می شود که این میزان 18 و نیم درصد تولیدات کشاورزی استان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک افزود: همزمان با هفته جهاد کشاورزی 17 طرح با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد و 82 میلیون ریال جهت اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم 191 نفر در سطح 651 هکتار از اراضی شهرستان افتتاح می شود.