سه تقاطع غیرهمسطح جدید در همدان احداث می شود

سید مسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای روگذر تختی، روگذر شریعتی و تقاطع غیرهمسطح آیت الله نجفی در مرحله عقد قرارداد است و در روزهای آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

عسگریان گفت: روگذر تختی شامل چهار دهنه پل با دو رمپ 190 متری است که طول عرشه پل 160 متر، عرض پل 17 متر و مجموع طول پل 350 متر است.

وی افزود: این پل از سمت بلوار شهید مدنی به سمت بلوار شهید مفتح به صورت دو محور رفت و برگشت طراحی شده که هر محور دارای دو خط عبور است.

روگذر تختی هشت ماهه ساخته می شود

شهردار همدان با اشاره به اینکه برآورد اولیه پیمان این پروژه چهار میلیارد و 200 میلیون تومان است، ادامه داد: مدت زمان اجرای این پروژ هشت ماه پیش بینی شده و در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد است.

عسگریان در خصوص رو گذر شریعتی نیز گفت: این روگذر دارای هفت دهانه پل، 260 متر طول عرشه، 17 مترعرض و 300 متر طول رمپ است و طول پل 560 متر می شود.

وی با اشاره به اینکه پل دارای دو محور رفت و برگشت و هرمحور دارای دو خط عبور است افزود: نوع عرشه هر دو روگذر تختی و شریعتی باکس فلزی است.

برآورد اولیه روگذر شریعتی پنج میلیارد و 600 میلیون تومان است

عسگریان برآورد اولیه پروژه را پنج میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این روگذر نیز در محور بلوار خواجه رشید به سمت بلوار آیت الله کاشانی اجرا خواهد شد و مدت زمان اجرای آن حدود هشت ماه پیش بینی می شود.

شهردار همدان همچنین به پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله نجفی اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه تقاطع سه سطحی در دو فاز انجام می شود، گفت: این پروژه شامل دو پل است که یک پل در راستای محور بلوار شهید رجایی به سمت بلوار آیت الله نجفی اجرا خواهد شد که دارای دو محور و هر محور دارای سه خط عبوری است.

عسگریان با اشاره به اینکه عرض کلی پل 27 و نیم متر، طول عرشه پل 270 متر، طول دو رمپ 450 متر و طول پل 710 متر است، ادامه داد: این پل دو لوپ گردشی دارد و از نوع پل‌های بتنی است.

پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله نجفی دو طبقه است

وی برآورد اولیه فاز اول پل را 10 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: فاز دوم شامل یک پل چپ گرد است که از سمت بلوار ارتش به سوی بلوار آیت الله نجفی ساخته می‌شود و از روی پل قبلی عبور می‌کند و به صورت تقاطع دو طبقه است.

عسگریان در مورد دیگر خصوصیات این پروژه گفت: این تقاطع دارای 11 دهنه پل است که به روش بتنی پیش تنیده ساخته می شود و ارتفاع نهایی پل 14 متر، طول عرشه 420 متر، طول رمپ‌ها 330 متر، عرض پل 10 متر و مجموع طول پل 750 متر است.

شهردار همدان مبلغ برآورد اولیه فاز دوم را 10 میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پیمانکار هر دو فاز شرکت نصر اصفهان و مشاور پل، مهندسین مشاور هگزا است.

سیدمسعود عسگریان تاکید کرد: با توجه به حجم زیاد عملیات اجرایی این تقاطع و اعتبار مورد نیاز آن فاز اول پل اصلی در دستور کار سال جاری شهرداری قرار دارد و فاز دوم پل پس از تأمین منابع مالی در آینده اجرا خواهد شد.

وی افزود: هر سه پل رمپ‌ها به روش خاک مسلح تسمه فولادی و دیوارهای پیش ساخته بتنی اجرا می‌شود.