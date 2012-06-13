اجرای سیستم جامع ارتباطات دریایی در بندر نوشهر

سعید کیاکجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اجرایی شدن سیستم جامع دریایی در بنادر کشور، این اداره کل برنامه مدونی را در جهت تسریع در عملیاتی سازی زیر سیستم های جامع دریایی تدوین کرده است.

وی افزود: در این راستا زیر سیستم ارتباطات دریایی هم اکنون به صورت کاملا اجرایی قابل بهره برداری است.

کیاکجوری، امکان دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق مربوط به ورود و خروج کشتی های وارده به بنادر شمالی، برنامه ریزی و آمادگی لازم واحدهای ذیربط به منظور افزایش سرعت عمل در پهلو دهی و تخلیه و بارگیری بصورتهماهنگ و سیستماتیک را از مهمترین مزایای عملیاتی سازی سیستم جامع دریایی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سیستم جامع دریایی دارای 12 زیر سیستم است، گفت: اکنون در بندرنوشهر پنج زیر سیستم شامل استانداردها، آموزش، صدور گواهینامه و شناسنامه دریانوردی، مدیریت ورود و خروج کشتی ها، کنترل و بازرسی کشتی ها، مدیریت سوانح و سلویج و مدیریت ارتباطات دریایی به صورت کامل پیاده سازی و قابل اجرا است.