3 هزار مدرسه در سطح کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان اردبیل عنوان کرد: از مهرماه امسال 60 هزار کلاس در شش پایه تحصیلی ابتدائی با مشارکت 50 هزارمعلم دایر خواهد شد.

وی از توسعه مدارس شاهد و تیزهوشان در کشور خبر داد و افزود: در استان اردبیل نیز شش مدرسه تیزهوشان به 15 مدرسه رسیده 17 مدرسه شاهد نیز راه اندازی شده است.

تاسیس قطب های مدارس دینی در کشور

وزیر آموزش و پرورش همچنین از راه اندازی قطب های مدرسه دینی در سطح کشور از سال تحصیلی آینده خبر داد.

حاجی بابایی بیان کرد: این مدارس در جایگاهی بالاتر از مدارس قرآنی به گسترش فرهنگ معرفتی کمک کرده و دانش آموزان در کنار یادگیری دروس مصوب، به صورت تخصصی دروس قرآنی را نیز یادمی گیرند.

وی از راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در تمامی استانها خبر داد و افزود: در این دانشگاه از مقطع لیسانس و دکترا امکان تحصیل برای همه فرهنگیان فراهم شده که در مرحله اول 25 هزار نفر پذیرفته می شوند

نماینده ولی فقیه در استان و اردبیل نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تدوین و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش توسعه مدارس تیزهوشان را برای ساختن آینده کشور موثر دانست و از وزیر آموزش و پرورش خواست در این خصوص به استان اردبیل توجه ویژه داشته باشد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی همچنین اصلاح سهمیه مناطق مختلف در کنکور را خواستارشد.



