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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۴

حاجی بابایی خبر داد:

3 هزار مدرسه در سطح کشور افتتاح می شود

3 هزار مدرسه در سطح کشور افتتاح می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از افتتاح سه هزار مدرسه همزمان با هفته دولت امسال در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان اردبیل عنوان کرد: از مهرماه امسال 60 هزار کلاس در شش پایه تحصیلی ابتدائی با مشارکت 50 هزارمعلم دایر خواهد شد.

وی از توسعه مدارس شاهد و تیزهوشان در کشور خبر داد و افزود: در استان اردبیل نیز شش مدرسه تیزهوشان به 15 مدرسه رسیده 17 مدرسه شاهد نیز راه اندازی شده است.

تاسیس قطب های مدارس دینی در کشور

وزیر آموزش و پرورش همچنین از راه اندازی قطب های مدرسه دینی در سطح کشور از سال تحصیلی آینده خبر داد.

حاجی بابایی بیان کرد: این مدارس در جایگاهی بالاتر از مدارس قرآنی به گسترش فرهنگ معرفتی کمک کرده و دانش آموزان در کنار یادگیری دروس مصوب، به صورت تخصصی دروس قرآنی را نیز یادمی گیرند.

وی از راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در تمامی استانها خبر داد و افزود: در این دانشگاه از مقطع لیسانس و دکترا امکان تحصیل برای همه فرهنگیان فراهم شده که در مرحله اول 25 هزار نفر پذیرفته می شوند

 نماینده ولی فقیه در استان و اردبیل نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تدوین و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش توسعه مدارس تیزهوشان را برای ساختن آینده کشور موثر دانست و از وزیر آموزش و پرورش خواست در این خصوص به استان اردبیل توجه ویژه داشته باشد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی همچنین اصلاح سهمیه مناطق مختلف در کنکور را خواستارشد.
 
 

کد مطلب 1625496

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