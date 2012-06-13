هندبال نوشهر نماینده ایران در جام بین المللی ترکیه

کریم پرکاس در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دعوت فدراسیون هندبال کشور ترکیه از ایران مبنی بر اعزام یک تیم هندبال به ترکیه برای شرکت در تورنمنت بین المللی، تیم هندبال ساحلی بزرگسالان نوشهر به عنوان نماینده ایران در این تورنمنت انتخاب و حضور خواهد یافت.

وی افزود: این مسابقات از 25 تا 30 ژوئن به مناسبت تورنمنت بین المللی جام رمضان در شهر آلاینای ترکیه برگزار می شود و تیم هندبال ساحلی بزرگسالان نوشهر، سوم تیر ماه به ترکیه اعزام می شود.

این مسئول در خصوص هندبال نوشهر بیان داشت: هندبال نوشهر در شرایط بسیار خوبی به سر می برد و موفقیت های چشمگیری را برای استان و نوشهر به ارمغان آورده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان نوشهرگفت: تیم هندبال نوجوانان نوشهر در رقابتهای باشگاههای کشور به مقام قهرمانی دست یافت و تیم هندبال ساحلی بزرگسالان عنوان قهرمانیا ستان مازندران را از آن خود ساخت.

وی اظهار داشت: همه تلاشهای ما کسب موفقیتهای ورزشی نوشهر درسال 91 در میادین مختلف بوده و با توجه به استعدادها و توانایی ورزشی که در نوشهر وجود دارد سال پرباری در انتظار ورزش این شهرستان خواهد بود.