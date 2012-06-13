دیدگاه آیت الله نوری همدانی درباره بردن آبروی ظالم

به گزارش خبرنگار مهر، این پرسش مطرح است که حفظ آبروی افراد تا کجا جایز است؟ آیا کسی که بیت المال مسلمین را ضایع کرده و حق عده کثیری از افراد جامعه را تباه کرده باید آبرویش حفظ بماند؟

اینکه بردن آبروی ستمگر و ظالم به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را خبرنگار مهر در استفتایی از دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی جویا شده که در ادامه از نظر می‌گذرد.

پرسش: بردن آبروی ظالم و ستمگر(برای نمونه کسی که حق الناس و بیت المال را ضایع می کند) نزد انظار عمومی از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ: در این موارد باید طبق مقررات نظام اسلامی و قوانین حاکم عمل شود.