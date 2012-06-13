تمایل کشورهای آسیای میانه برای استفاده از تجربه برگزاری نمایشگاه کتاب ما

به گزارش خبرنگار مهر، دست‌اندرکاران بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر روز سه‌شنبه 23 خرداد در مراسمی با حضور وزیر ارشاد تجلیل شدند.

سیدمحمد حسینی در این برنامه نمایشگاه امسال را عملیاتی بزرگ و نمونه‌ای از همگرایی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاهای مسئول دیگر خواند و گفت: هر چقدر تلاش کنیم که مردم اهل مطالعه شوند، باز هم جا دارد.

وزیر ارشاد افزود: در سفری که به چین داشتیم، بعضی از وزرای فرهنگ کشورهای عضو پیمان شانگهای و عموماً کشورهای آسیای میانه به ما می‌گفتند باید از تجربیات شما در برپایی نمایشگاه کتاب تهران استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: ما با اینگونه حرکت‌ها است که می‌توانیم اثرگذار باشیم و اگر بخواهیم فرهنگ اصیل انقلاب را به جوان‌ها منتقل کنیم، باید این قبیل کارها را انجام دهیم؛ درست همانطور که در دوران جنگ وقتی می‌خواستیم پیشروی کنیم، باید یکایک گردان‌ها با هم حرکت می‌کردند.

حسینی بر لزوم احصای نقاط ضعف نمایشگاه تاکید کرد و گفت: اینگونه نیست روزی که نمایشگاه تمام شود، برویم استراحت کنیم باید بلافاصله ضعف‌ها را برطرف کنیم.

وزیر ارشاد از صدا و سیما برای پوشش گسترده نمایشگاه کتاب بیست و پنجم تقدیر کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم با همراهی رسانه‌ها برنامه‌های دیگر را هم برگزار کنیم که از آن جمله نمایشگاه قرآن کریم است.

وی با اشاره به تعدد دیدارهایش با هیأت‌های مختلف فرهنگی از کشورهای منطقه در هفته‌های اخیر گفت: الان نگاه‌ها به سمت ایران است و کشورهایی که موج بیداری اسلامی در آنها به وقوع پیوسته، سوالات فراوانی دارد و می‌خواهند ما به آنها پاسخ دهیم.

حسینی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت برطرف کردن ضعف‌های نمایشگاه و مسائل حوزه نشر گفت: کسی منکر انتشار برخی کتاب‌های ضعیف نیست و ما هم برای برطرف شدن این مشکل تلاش می‌کنیم.

وزیر ارشاد همچنین از برنامه‌ریزی برای ترجمه آثار ارزشمند ایرانی به زبان‌های خارجی و آراسته‌تر شدن کتاب‌ها که مورد تاکید معظم له بوده است، خبر داد.

در پایان این برنامه از 30 نفر از دست‌اندرکاران بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قدردانی شد که به دلیل غیبت بسیاری از آنها، لوح تقدیرها به نمایندگانشان داده شد. اسامی این افراد به شرح زیر است:

سیدعزت‌الله ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما)، حسن بیادی (نایب رئیس شورای شهر تهران)، طالبی‌نژاد (دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران)، رمضان میرعباسی (شهردار منطقه 7)، فیاض (مدیرعامل سازمان پسماند)، هاشمی (مدیرعامل شرکت نیرو توسعه)، اصغر نادری (مدیرعامل مصلی)، عباس معمارنژاد (رئیس کل گمرک)، فاضل نقره‌کار (فرمانده نیروی انتظامی منطقه 7)، رجب‌زاده (رئیس سازمان پیشگیری مدیریت بحران)، احمدی بافنده (مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران)، رضا دهقان (مدیرعامل اورژانس تهران)، سنندجی (مدیر شرکت اتوبوسرانی)، بهرامی (مدیرکل پست تهران)، تیموری (معاون عملیات آتش‌نشانی تهران بزرگ)، بذرافشان (جانشین فرمانده پلیس راهور تهران)، داریوش رضوانی (قائم مقام نمایشگاه)، علی شجاعی صائین (مدیر کمیته جنبی)، محمدرضا وصفی (مدیر کمیته بین‌الملل)، نیکنام حسین‌پور (جانشین کمیته بین‌الملل)، محمد اللهیاری (مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی)، احمد کمالی‌نژاد (مدیر کمیته ناشران داخلی)، احمد عمادی (مدیر کمیته حراست)، سیدمهدی جعفری (مدیر کمیته روابط عمومی)، سیداحمد موسوی (مدیر کمیته رفاهی)، همایون امیرزاده (مدیر کمیته ربع قرن)، نصرت‌الله مرادی (مدیر کمیته نظارت و ارزیابی) و حسین صفری (مدیر کمیته اجرایی).