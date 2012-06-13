15 تیرماه آخرین مهلت شرکت در جشنواره کتاب برتر دانشگاهی است

مجید جهانی، دبیر بیست و یکمین جشنواره کتاب‌های دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال بیش از 250 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: مهلت دریافت آثار ما تا آخر خرداد ماه بود که تصمیم گرفتیم این مهلت را تا 15 تیرماه تمدید کنیم.

وی ادامه داد: پس از به پایان رسیدن مهلت دریافت آثار، یک گروه کارشناسی انتخابی اولیه از بین آثار خواهند داشت و آثاری که مطابق با فراخوان باشند به داوری اصلی راه خواهند یافت. همچنین ترکیب داوری نیز پس از این مرحله، مشخص خواهد شد.

به گفته دبیر بیست و یکمین جشنواره کتاب‌های دانشگاهی، شرایط شرکت در جشنواره اینگونه است که همچون سال‌های گذشته باید حداقل یکی از مولفان و مترجمان کتاب باید عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور باشند و آثاری هم که به زبان‌های غیرفارسی نوشته شده‌اند در بخش بین‌الملل بررسی می‌شوند. همچنین کتاب‌های ارسالی باید چاپ نخست سال 1390 باشند و ارسال سه نسخه از هر عنوان کتاب و همچنین فهرستی از سوابق علمی و پژوهشی مولف یا مترجم برای شرکت در این جشنواره لازم است.

جهانی کتاب‌هایی که می‌توانند در این رقابت شرکت کنند، اینگونه معرفی کرد: کتاب‌ها باید توسط ناشران دانشگاهی منتشر شده باشند و اینگونه نیست که تنها آثاری که توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده مورد داوری قرار گیرند. البته لازم است که مولف یا مترجم اثر و اگر هم کار گروهی است یکی از آنها حتما عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشد.

نکته قابل توجهی که جهانی بدان اشاره کرد این بود که انتخاب اولیه از بین آثار رسیده لازم است؛ چرا که با وجود نام جشنواره که نشان می‌دهد ویژه آثار دانشگاهی است، ولی برخی افراد کتاب‌های غیرمرتبط از رمان و مجموعه داستان تا دیگر آثار را به دبیرخانه ارسال می‌کنند.

جشنواره کتاب برتر دانشگاهی از سوی موسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.