به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی از افزایش تعداد پروژه‌های مهر ماندگار استان کرمانشاه از 42 طرح به 57 پروژه خبر داد.

وی افزود: روند اجرایی این پروژه‌ها به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف به همکاری در تسریع اجرای این پروژه‌ها هستند.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: قوه مجریه تلاش دارد تا پایان دولت دهم پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند و راه و مسیر را برای دولت بعدی هموار سازد.

وی ادامه داد: ما با قاطعیت به دنبال اجرایی کردن طرح‌های مهر ماندگار در استان هستیم و در این راستا کوتاهی از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک کنترل و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌های مهر ماندگار نقش اساسی در توسعه و بالندگی بیش از پیش کشور و استان خواهد داشت.

هاشمی نام مهم‌ترین پروژه‌های مهر ماندگار در استان را احداث راه آهن غرب کشور، احداث باند دوم میاندوآب - کرمانشاه، احداث راه اصلی حمیل - کرمانشاه، بیمارستان کنگاور، ساختمان سدهای آزادی، زمکان، تنگ حمام، کبوتر لانه و شرفشاه، آبرسانی به شهر کرمانشاه، نیروگاه 100 مگاواتی اسلام آباد غرب، تصفیه خانه‌های کرمانشاه و کامیاران، نیروگاه 648 مگاواتی زاگرس، خط لوله انتقال گاز اتیلن کرمانشاه، پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، احداث کارخانه خودروسازی، احداث ورزشگاه 15 هزار نفری، احداث بزرگراه اسلام آباد غرب - قصرشیرین، تکمیل کتابخانه مرکزی، احداث دانشکده دندانپزشکی و توسعه بیمارستان یک صد تختخوابی اسلام آبادغرب برشمرد.