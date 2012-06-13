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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۵

هاشمی:

57 پروژه در لیست پروژه‌های مهر ماندگار کرمانشاه قرار گرفت

57 پروژه در لیست پروژه‌های مهر ماندگار کرمانشاه قرار گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: 57 پروژه در لیست پروژه‌های مهر ماندگار استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی از افزایش تعداد پروژه‌های مهر ماندگار استان کرمانشاه از 42 طرح به 57 پروژه خبر داد.

وی افزود: روند اجرایی این پروژه‌ها به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی استان موظف به همکاری در تسریع اجرای این پروژه‌ها هستند.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: قوه مجریه تلاش دارد تا پایان دولت دهم پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند و راه و مسیر را برای دولت بعدی هموار سازد.

وی ادامه داد: ما با قاطعیت به دنبال اجرایی کردن طرح‌های مهر ماندگار در استان هستیم و در این راستا کوتاهی از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک کنترل و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌های مهر ماندگار نقش اساسی در توسعه و بالندگی بیش از پیش کشور و استان خواهد داشت.

هاشمی نام مهم‌ترین پروژه‌های مهر ماندگار در استان را احداث راه آهن غرب کشور، احداث باند دوم میاندوآب - کرمانشاه، احداث راه اصلی حمیل - کرمانشاه، بیمارستان کنگاور، ساختمان سدهای آزادی، زمکان، تنگ حمام، کبوتر لانه و شرفشاه، آبرسانی به شهر کرمانشاه، نیروگاه 100 مگاواتی اسلام آباد غرب، تصفیه خانه‌های کرمانشاه و کامیاران، نیروگاه 648 مگاواتی زاگرس، خط لوله انتقال گاز اتیلن کرمانشاه، پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، احداث کارخانه خودروسازی، احداث ورزشگاه 15 هزار نفری، احداث بزرگراه اسلام آباد غرب - قصرشیرین، تکمیل کتابخانه مرکزی، احداث دانشکده دندانپزشکی و توسعه بیمارستان یک صد تختخوابی اسلام آبادغرب برشمرد.

کد مطلب 1625524

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