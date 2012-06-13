"توماس روسیچکی" مصدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال جمهوری چک سه شنبه شب با نتیجه 2 بر یک در گروه A رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از سد یونان گذشت. در این دیدار "توماس روسیچکی" از ناحیه پاشنه پا دچار آسیب دیدگی شد و در نیمه دوم در زمین حضور نداشت.

"میکال بیلک"، سرمربی تیم جمهوری چک در این خصوص اظهار داشت: باید منتظر نتایج بنشینیم. روسیچکی از قسمت پاشنه پا آسیب دیده اما امیدواریم او به بازی با لهستان برسد. روسیچکی بازیکن کلیدی تیم ماست.

بیلک در خصوص بازی با یونان هم گفت: بازیکنی در تیم ما نیست که من نتوانم از او تشکر کنم. ما می‌خواستیم بیشتر از این حمله کنیم اما با مصدومیت روسیچکی، کارمان مشکل شد.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.