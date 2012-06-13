  1. سیاست
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۱

لاوروف ظهر امروز وارد تهران می شود

لاوروف ظهر امروز وارد تهران می شود

وزیر امور خارجه روسیه ظهر امروز به منظور دیدار دو جانبه با مقامات کشورمان وارد تهران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ، ظهر امروز، چهارشنبه 24 خرداد در رأس هیأتی به منظور دیدار دوجانبه با مقامات کشورمان وارد تهران می شود.

بر اساس این گزارش لاوروف ساعت 9 صبح امروز به وقت روسیه، این کشور را به مقصد ایران ترک می کند و حدود ساعت 13 امروز وارد تهران می شود.

بر اساس این گزارش سفر سرگئی لاوروف در چارچوب روابط دوجانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و روسیه بوده و با توجه به تحولات منطقه موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه مسائل منطقه ای منجمله سوریه نیز در این سفر مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1625530

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