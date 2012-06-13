لاوروف ظهر امروز وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ، ظهر امروز، چهارشنبه 24 خرداد در رأس هیأتی به منظور دیدار دوجانبه با مقامات کشورمان وارد تهران می شود.

بر اساس این گزارش لاوروف ساعت 9 صبح امروز به وقت روسیه، این کشور را به مقصد ایران ترک می کند و حدود ساعت 13 امروز وارد تهران می شود.

بر اساس این گزارش سفر سرگئی لاوروف در چارچوب روابط دوجانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و روسیه بوده و با توجه به تحولات منطقه موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه مسائل منطقه ای منجمله سوریه نیز در این سفر مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.