به گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در 6 جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سالها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.
مترجم «مثنوی معنوی» به عربی عبدالعزیز صاحب الجواهر است که به گفته کارشناسان یکی از نزدیکترین و آهنگینترین ترجمهها از مثنوی را ارائه کرده است.
هر جلد این مجموعه شمارگان هزار نسخهای خواهد داشت.
این کتاب در حال حاضر در منابع کتابخانهای و یا در کتابخانه شخصی برخی افراد قابل دسترسی است و چاپ مجدد آن باعث خواهد شد این مجموعه دیگر نایاب نباشد.
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