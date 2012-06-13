به گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در 6 جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.

چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.

مترجم «مثنوی معنوی» به عربی عبدالعزیز صاحب الجواهر است که به گفته کارشناسان یکی از نزدیک‌ترین و آهنگین‌ترین ترجمه‌ها از مثنوی را ارائه کرده است.

هر جلد این مجموعه شمارگان هزار نسخه‌ای خواهد داشت.

این کتاب در حال حاضر در منابع کتابخانه‌ای و یا در کتابخانه شخصی برخی افراد قابل دسترسی است و چاپ مجدد آن باعث خواهد شد این مجموعه دیگر نایاب نباشد.

