  1. فرهنگ و ادب
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۵

ترجمه عربی مثنوی معنوی پس از سه دهه تجدید چاپ می‌شود

ترجمه عربی مثنوی معنوی پس از سه دهه تجدید چاپ می‌شود

کتاب «جواهر الآثار» ترجمه عربی مثنوی و معنوی پس از بیش از سه دهه تجدید چاپ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «جواهرالآثار فی ترجمه مثنوی مولانا خداوندگار محمد جلال الدین البلخی الرومی» در 6 جلد نوشته شده که به زودی موسسه انتشارات دانشگاه تهران این مجموعه را منتشر خواهد کرد.

چاپ نخست این مجموعه پیش از انقلاب منتشر شده بود و در طول این سال‌ها نیز فرصتی برای تجدید چاپ آن فراهم نشده بود ولی انتشارات دانشگاه تهران چندی پیش اقدام به بازچاپ آن گرفت و به زودی این مجموعه چاپ و توزیع خواهد شد.

مترجم «مثنوی معنوی» به عربی عبدالعزیز صاحب الجواهر است که به گفته کارشناسان یکی از نزدیک‌ترین و آهنگین‌ترین ترجمه‌ها از مثنوی را ارائه کرده است.

هر جلد این مجموعه شمارگان هزار نسخه‌ای خواهد داشت.

این کتاب در حال حاضر در منابع کتابخانه‌ای و یا در کتابخانه شخصی برخی افراد قابل دسترسی است و چاپ مجدد آن باعث خواهد شد این مجموعه دیگر نایاب نباشد.
 

کد مطلب 1625535

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    نظرات

    • حمید خوشنویس IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
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      پاسخ
      ازعلاقمندان ادب فارسی وتازی خواهانم که ترجمه مرحوم جواهری رابخوانند واقرارنمایند که چه زیبا ودقیق یک بیت مثنوی را دردوبیت تازی ودر وزن رمل درقالب نظم کشیده وخواننده دلداده مولوی رابه وجد در می اورد کاش فرصتی دست میداد که در مقال ومقاله ای با موازنه ان دو سخن خود را به اثبات می رسانیدم

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