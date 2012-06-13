به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید ایگناتیوس" در تحلیلی که از سوی واشنگتن پست با عنوان "پیشرفت خفیف در مذاکرات هسته ای" منتشر شده تاکید کرد: شاید مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران در مسکو به آن صورت که برخی ابراز نگرانی کرده بودند با بن بست مواجه نشود، چون "سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد ایرانی در گفتگوی تلفنی دوشنبه شب با "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی تهران برای مذاکره درباره پیشنهاد کشورهای غربی در زمینه صادر کردن اورانیوم 20 درصد به عنوان گام نخست توافقی جامع تر خبر داد.

در این مکالمه تلفنی جلیلی تمایل تهران برای برگزاری نشستهای مقدماتی پیش از مذاکرات روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آتی در مسکو را رد کرد.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه می نویسد: یک دیپلمات که روز دوشنبه در مذاکرات شرکت کرده بود به من گفت: " آنها (طرف ایرانی) عقب نشینی کردند. آنها در نظر داشتند مذاکرات مسکو را به شکست کشانده و ما را مقصر جلوه دهند."

این دیپلمات تاکید کرد: "روشی که روی آن توافق کردیم این است که آنها درباره پیشنهاد ما مذاکره کنند و در مقابل 1+5 به مقدار کمی روی ایده های آنها فکر کنیم."

خاطرنشان می شود دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در روزهای 29 و 30 خردادماه در روسیه برگزار می شود.