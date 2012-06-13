محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد مکان شهری در پی مصوبات فرهنگی نشست‌ های حجاب و عفاف آمل مصوب و مقرر شد این مکانها با هماهنگی شهرداری برای تبلیغ حجاب ایرانی اسلامی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی آمل اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: برای کاهش بدحجابی و برقراری حجاب و عفاف مطلوب در شهرستان آمل تاکنون نشست و جلسه های متعددی برگزار شده تا این مهم در شهرستان فرهنگ سازی و مشکلات و ناهنجاریهای ناشی از آن درجامعه شهری کاهش یابد.

محمدی با اشاره به اینکه متاسفانه معضل بدحجابی و بی‌حجابی یکی از مهمترین مشکلات در کشور شده است تصریح کرد: متاسفانه این پدیده با فرارسیدن فصل تابستان و افزایش گرمای هوا رو به افزایش پیدا می کند و بیشتر به چشم می‌آید.

وی، ازخانواده ها خواست در رابطه با بیان اهمیت و مصون نگه داشتن فرزندان به ویژه دختران با حفظ رعایت حجاب مناسب، خود را از مشکلاتی که ناشی از بدحجابی ویا نبود آن پیش خواهد آمد، حفظ کنند.

محمدی افزود: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل که دبیری شورای فرهنگ عمومی شهرستان را برعهده دارد، برگزاری همایشها و نشست های دانشجویی و دانش آموزی، برپایی نمایشگاه عکس، طراحی و توزیع پوستر به ادارات و ارگانها، تراکت و بروشور، پخش کلیپ حجاب از تلویزیون بزرگ شهری در میدان 17 شهریور را با موضوع عفاف وحجاب برنامه های پیش بینی شده خود در امسال دارد.