مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین با اعلام این خبر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: دفتر مبارزه با استعمال دخانیات ورامین اولین نمایندگی این جمعیت به صورت پایلوت در کشور است و قصد دارد طرحهای پیشگیری از استعمال دخانیات را در منطقه اجرا کند.

حمیدرضا شاهسون افزود: با هماهنگی ای که با "کیومرث هاشمی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش" صورت گرفت، مقرر شد که طرح پیشگیری از استعمال دخانیات در سطح مدارس که سالها در دفتر وزیر راکد مانده و اجرایی نشده بود، به صورت پایلوت برای ورامین اجرا شود.

وی بیان کرد: قصد ما بسترسازی برای پیشگیری از استعمال دخانیات به خصوص در بین دانش آموزان و سنینی است که شخصیت فرد در آن شکل می گیرد و این مستلزم این بود که با آموزش و پرورش همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم.

دانش آموزان به عنوان سفیران مبارزه با دخانیات فعالیت خواهند کرد

این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح دانش آموزان به عنوان سفیران مبارزه با دخانیات در سطح جامعه فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این طرح کشوری است و باید به صورت پایلوت اجرا شود، عنوان کرد: این طرح به ورامین که اولین نمایندگی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در بین شهرستانهای کشور است، انتقال پیدا کرد و با توجه به اینکه بستر مناسبی برای اجرای آن در ورامین وجود دارد، در حال حاضر اقدامات اولیه صورت گرفته و تا یک ماه آینده طرح کامل شده و توسط افراد در وزارت آموزش و پرورش به صورت پایلوت در این منطقه اجرا می شود.

طرح در صورت تکمیل مراحل از مهرماه اجرا می شود

شاهسون اضافه کرد: در صورت تکمیل تمامی مراحل، این طرح از ابتدای مهرماه سال جاری در سطح مدارس شهرستان به اجرا درخواهد آمد.

وی در خصوص فعالیت این جمعیت گفت: جمعیت مبارزه با دخانیات 30 سال پیش توسط جمعی از استادان تشکیل شد و از جمله جمعیتهای مردم نهاد در کشور است.

ورامین اولین شهرستان دارای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در کشور است

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین اضافه کرد: هیئت امنا و هیئت مدیره این جمعیت در تهران گستره فعالیت زیادی داشته و اقدامات خیلی مفیدی انجام داده اند و طی قصدی که برای فعال کردن نمایندگی در شهرستانهای کشور نیز داشتند، این امتیاز به ورامین داده شد که به عنوان اولین شهرستان برای مبارزه با استعمال دخانیات در سطح شهرستانها فعالیت کند.

وی در خصوص برنامه های این جمعیت در شهرستان ورامین بیان داشت: کلینیک ترک سیگار در این جمعیت فعال شده و آزمایش نیکوتین برای افرادی که تمایل به ترک دارند توسط پزشکی که آموزشهای لازم را گذرانده صورت می گیرد.

برگزاری دوره های درمانی و روان شناسی برای افراد سیگاری

این مسئول افزود: دوره درمانی نیز برای این افراد برگزار و همچنین در حوزه روان شناسی نیز کارهایی صورت خواهد گرفت که خوشبختانه افرادی با اجرای این فعالیتها موفق به ترک سیگار شدند.

وی یادآور شد: همچنین کلاسهای آموزشی نیز توسط کارشناسانی که در جمعیت هستند، برگزار می شود.

آحاد جامعه برای مبارزه با استعمال دخانیات تلاش کنند

شاهسون افزود: مسئله دخانیات یک مسئله فراگیر است و همه مسئولان و مردم به نحوی درگیر این قضیه هستند، پس بایستی آحاد جامعه برای مبارزه با استعمال آن تلاش کنند.

وی از همکاری ابن جمعیت با ارگانهای مختلف از قبیل دادگستری، دادستانی، نیروی انتظامی، فرمانداری، هلال احمر و ... خبر داد و گفت: خوشبختانه دادستانی ورامین برای تحقق اهداف این جمعیت اعلام همکاری کرده است.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان ورامین در خصوص اطلاع رسانی فعالیت این جمعیت ادامه داد: برای اطلاع مردم از فعالیت چنین نهادی از طریق پیامک، بنر ، برگزاری جلسات، کارگاهها و همچنین رسانه ها اقدام خواهیم کرد.

وی از مسئولان و مردم شهرستان ورامین خواست تا با عزمی راسخ همانگونه که در بسیاری از اقدامات بزرگ از جمله قیام 15 خرداد سردمدار هستند، با جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات شهرستان همکاری لازم را مبذول دارند.