برداشت 3 هزار تن محصول جو در گرمی

به گزارش خبرنگار مهر، میر نورالدین شارعی قبل از ظهر چهارشنبه در بازدید از مزارع جو و عدس شهرستان گرمی عنوان کرد: 15 هزار هکتار از مزارع این شهرستان به کشت جو اختصاص یافته بود که به دلیل شرایط جوی مناسب میزان تولید این در واحد سطح افزایش یافت.

وی از آغاز برداشت جو و عدس از سطح 22هزار هکتار از اراضی این شهرستان از اول تیر ماه خبر داد و افزود: در 10 هزار هکتار اراضی نیز عدس کشت شده است که پیش بینی می شود 25 هزار تن عدس برداشت شود.

به گفته سرپرست جهاد کشاورزی گرمی یشترین سطح کشت عدس در بخشهای مرکزی و موران این شهرستان واقع است و برداشت آن به شیوه دستی صورت می گیرد.

شارعی اعلام کرد: به دلیل بارش های مناسب، پیش بینی می شود امسال، نسبت به سال گذشته تولیدات محصولات کشاورزی 70 درصد افزایش یابد.

به گفته این مسئول امسال 72 هزار هکتار از مزارع گرمی به کشت گندم اختصاص یافته و برداشت آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمی میزان اراضی قابل کشت این شهرستان را 120 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: 9 هزار هکتار از این اراضی آبی و 111 هزار هکتار دیم است.