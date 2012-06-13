تداوم توزیع برنج 1800 تومانی/ عرضه مرغ 4200 تومانی

یداله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توزیع برنج ایرانی 1800 تومانی در قالب شبکه‌های توزیع منتخب این وزارتخانه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: سهمیه استان تهران از منابع برنج تنظیم بازاری 8 هزار تن بوده است که بر این اساس، توزیع آغاز شده و کماکان تا زمانی که این منابع وجود داشته باشد، توزیع ادامه خواهد یافت، ضمن اینکه هم اکنون نیز توزیع متوقف نشده و ادامه دارد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام با اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرغداران منعقد شده است، قرار بر این است که در مقابل در اختیار گذاشتن نهاده‌ها از سوی این شرکت، اتحادیه روزانه 150 تن مرغ در تهران توزیع کند.

صادقی گفت: به تدریج نهاده‌ها در حال تحویل به اتحادیه است و بر این اساس هم اکنون به طور متوسط روزانه 20 تن در میادین میوه و تره‌بار در حال توزیع است.

وی اظهار داشت: قیمتی که اتحادیه هر کیلوگرم مرغ را به میادین میوه و تره‌‎بار تحویل می‌دهد، 4012 تومان است که بر این اساس، به قیمت 4200 تومان به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود.