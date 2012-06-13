روند فعلی ساخت مسکن مهر در آمل رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده صبح چهارشنبه در ستاد مسکن مهر آمل گفت: روند ساخت مسکن مهر 541 واحدی در مسیر کمربندی آمل بسیار طولانی شده و نارضایتی متقاضیان دراین رابطه را به دنبال داشته است.

وی افزود: این درحالی است که طرح 32 واحدی مسکن مهر دولتی در شهرک ایثار در مدت کمتر از یک سال ساخته وتحویل متقاضیان شد.

اکبرزاده خواستار تسریع در واگذاری واحدهای در حال ساخت مسکن مهر آمل به متقاضیان این شهرستان شد و تصریح کرد: مجموعه ادارات مرتبط به طرح مسکن مهر آمل باید برای هر گونه کمک در جهت سرعت بخشیدن به این طرح مهم شهرستان داشته باشند.

وی ادامه داد: به علت تعهدی که به مردم این شهرستان داریم به همه بخش‌ها و متولیان اتمام حجت کرده که باید این واحدها به موقع تحویل متقاضیان شود.

وی با تاکید براینکه طرحهای بزرگ مسکن مهر آمل باید در دولت دهم به پایان برسد، تصریح کرد: با این هدف از این به بعد هیچ بهانه‌ای از پیمانکاران طرح مسکن مهر درآمل پذیرفتنی نخواهد بود.

فرماندار آمل با بیان اینکه بارها وضعیت پروژه‌ های در حال اجرای در سطح شهرستان و نحوه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز توسط ادارت خدمات‌ رسان بررسی شد، افزود: توجه به مشکل مسکن در شهرستان آمل خواستار هدفمند شدن ساخت‌و‌سازها و برطرف شدن مشکل تعاونی‌های مسکن مهر در شهرستان است.

اکبرزاده، توجه به مشکلات پیش آمده در مسکن‌های مهر آمل را فقط در عمل به قوانین مربوطه تنها راه برطرف شدن مسائل دانسته و بر لزوم پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر شهرستان دانست.

وی یادآورشد: هم اکنون بیش از هفت هزار واحد مسکن مهر در آمل توسط پیمانکاران و خودمالکی درحال ساخت است