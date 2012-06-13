شاهین مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از گذشتههای دور سفال نقش موثری در زندگی روزمره داشته و کوزهها دستی هنرمندان ایران که طبق بررسیها قدمتی هزاران ساله دارد، نمایانگر سیر تکامل و تحول زندگی انسان است.
وی افزود: هنر سفال معاصر ایران دارای قابلیتهای فراوانی است و قابلیت ساخت در اندازههای بزرگ را دارد.
کارشناس و پژوهشگر عرصه سفال در ادامه بیان داشت: نخستین دست ساختههای سفالی بسیار ساده و صرفا برای رفع نیازهای فوری ساخته شدهاند و اما از همان ابتدا به استحکام و نفوذناپذیری بدنه ظرفهای سفالی کاملا توجه شده است.
وی ادامه داد: تاکنون در ایران و در نمایشگاههای متعددی که برگزار شده، قابلیتهای سفال و سرامیک به خوبی نشان داده شده اما هنوز به مرحله اجرایی در فضاهای بزرگ نرسیده است.
مولایی اضافه کرد: مدعیانی که عنوان هنرمندی را تحت عنوان این هنر با خود یدک میکشند، تلاشی در گسترده سازی این هنر ندارند و هر کدام در شرایطی متفاوت به سر میبرند.
وی اذعان داشت: آفتی که سفالگری را هم تحت الشعاع قرار داده است، محدودیتها و تبعیت از کلیشههای همیشگی است.
کارشناس و پژوهشگر عرصه سفال گفت: از سرامیک همچون سفال میتوان در ساخت مجسمههای داخل میادین شهری بهره برد، زیرا سرامیک استحکام بالایی دارد و از نظر مادی نیز به صرفهتر است.
وی با اشاره به اینکه باید از فروش آثار هنرمندان حمایت کرد، بیان داشت: برای حمایت هنرمندان سفال و دیگر رشتههای هنری که آثار خود را به سالانهها، دوسالانهها و نمایشگاهها ارسال میکنند، تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوانند آثار خود را به فروش برسانند.
مولایی ادامه داد: تا به حال کمتر به مسئله فروش آثار هنری هنرمندان پرداخته شده است، در صورتی که آثار هنرمندان با کیفیت و در سطوح بسیار بالایی ساخته میشود و حتی دارای کاربردهای فراوانی هستند و میتوانند در فضاها و اماکن مختلف شهری مورد استفاده قرار بگیرند.
وی در ادامه بیان داشت: هنر سرامیک و ساخت خانههای سرامیک در مراحل اولیه خود قرار دارد و باید در ساخت و بهره بردن از سرامیک ایرانی به مسائل زیباییشناختی هم توجه داشت.
پژوهشگر عرصه سفال تصریح کرد: هنر سفال به زمانی مناسب برای تولید آثاری در خور و تمهیدات فراوان در برنامه ریزی نیاز دارد، که ایجاد زمینههایی برای رقابت و مقدمات پویایی اقتصاد دراین عرصه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: انجمنهای سفالگری و همچنین برگزار جشنوارههای هنر سفال و سرامیک باید این فرصت را در اختیار هنرمندان قرار دهند تا آثار خود را به فروش برسانند و همچنین سفال ایران را باید کاربردی کرد و از آن بهرههای زیادی برد.
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