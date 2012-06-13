شاهین مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از گذشته‎های دور سفال نقش موثری در زندگی روزمره داشته و کوزه‎ها دستی هنرمندان ایران که طبق بررسی‎ها قدمتی هزاران ساله دارد، نمایانگر سیر تکامل و تحول زندگی انسان است.

وی افزود: هنر سفال معاصر ایران دارای قابلیت‎های فراوانی است و قابلیت ساخت در اندازه‎های بزرگ را دارد.

کارشناس و پژوهشگر عرصه سفال در ادامه بیان داشت: نخستین دست ساخته‎های سفالی بسیار ساده و صرفا برای رفع نیازهای فوری ساخته شده‎اند و اما از همان ابتدا به استحکام و نفوذناپذیری بدنه ظرف‎های سفالی کاملا توجه شده است.

وی ادامه داد: تاکنون در ایران و در نمایشگاه‎های متعددی که برگزار شده، قابلیت‎های سفال و سرامیک به خوبی نشان داده شده اما هنوز به مرحله اجرایی در فضاهای بزرگ نرسیده است.

مولایی اضافه کرد: مدعیانی که عنوان هنرمندی را تحت عنوان این هنر با خود یدک می‎کشند، تلاشی در گسترده سازی این هنر ندارند و هر کدام در شرایطی متفاوت به سر می‎برند.

وی اذعان داشت: آفتی که سفالگری را هم تحت الشعاع قرار داده است، محدودیتها و تبعیت از کلیشه‎های همیشگی است.

کارشناس و پژوهشگر عرصه سفال گفت: از سرامیک هم‌چون سفال می‎توان در ساخت مجسمه‎های داخل میادین شهری بهره برد، زیرا سرامیک استحکام بالایی دارد و از نظر مادی نیز به صرفه‌تر است.

وی با اشاره به اینکه باید از فروش آثار هنرمندان حمایت کرد، بیان داشت: برای حمایت هنرمندان سفال و دیگر رشته‎های هنری که آثار خود را به سالانه‎ها، دوسالانه‎ها و نمایشگاه‎ها ارسال می‎کنند، تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوانند آثار خود را به فروش برسانند.

مولایی ادامه داد: تا به حال کمتر به مسئله فروش آثار هنری هنرمندان پرداخته شده است، در صورتی که آثار هنرمندان با کیفیت و در سطوح بسیار بالایی ساخته می‎شود و حتی دارای کاربردهای فراوانی هستند و می‎توانند در فضاها و اماکن مختلف شهری مورد استفاده قرار بگیرند.

وی در ادامه بیان داشت: هنر سرامیک و ساخت خانه‎های سرامیک در مراحل اولیه خود قرار دارد و باید در ساخت و بهره بردن از سرامیک ایرانی به مسائل زیبایی‌شناختی هم توجه داشت.

پژوهشگر عرصه سفال تصریح کرد: هنر سفال به زمانی مناسب برای تولید آثاری در خور و تمهیدات فراوان در برنامه ریزی نیاز دارد، که ایجاد زمینه‎هایی برای رقابت و مقدمات پویایی اقتصاد دراین عرصه را فراهم کند.

وی اضافه کرد: انجمن‎های سفالگری و هم‌چنین برگزار جشنواره‎های هنر سفال و سرامیک باید این فرصت را در اختیار هنرمندان قرار دهند تا آثار خود را به فروش برسانند و همچنین سفال ایران را باید کاربردی کرد و از آن بهره‎های زیادی برد.