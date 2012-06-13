فن در فارت: آلمانی ها فقط سه بازیکن تاثیرگذار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال هلند چهارشنبه در گروه B رقابت های گروهی جام ملت های اروپا با آلمان دیدار می کند.

رافائل فن در فارت در گفتگو با "ان یو اسپورت" در خصوص این بازی گفت: من فقط می توانم از سه بازیکن آلمان به عنوان بازیکنان فوق العاده نام ببرم. (مسعود) اوزیل، (ماریو) گوتزه و (باستین) شواین اشتایگر این سه بازیکن هستند و دیگر هیچ.

وی افزود: فکر می کنم تیم هلند باکیفیت تر است. البته فوتبال به اعتماد به نفس هم هست و این چیزی است که آنها در حال حاضر از آن برخوردارند.

فن در فارت همچنین با ابراز ناخشنودی از نیمکت نشینی خود در تیم فوتبال هلند گفت: باید بگویم این شرایط به میزان زیادی برای من دشوار است. من در خصوص شرایطم خیلی ناراحتم.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.