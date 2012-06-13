حضور بازی سازان 8 کشور در نمایشگاه بازیهای رایانه ای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکتهای بازی ساز در دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران آخرین دستاوردهای خود در عرصه بازی های رایانه ای را ارائه خواهند کرد.

شرکتهای بازی سازی از کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، مالزی، ترکیه، امارات و بلغارستان در این دوره از نمایشگاه بازی های رایانه ای حضور دارند و شرکت های index ، purplemaru ، xssoftware و neomobaile از کمپانی های بازی ساز حاضر در این نمایشگاه خواهند بود.

علاقه مندان به بازیهای رایانه ای با حضور در دومین نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران می توانند از نزدیک با دستاوردهای بازی سازی داخلی و بین المللی آشنا شوند.

دومین دوره این نمایشگاه در فضایی بالغ بر سه و نیم برابر مساحت دوره گذشته به مساحت 18 هزار متر مربع در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

ترویج نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای ESRA، نمایش توانمندیهای متخصصان و هنرمندان ایرانی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی به ویژه با کشورهای اسلامی در زمینه صنعت بازی‌های رایانه‌ای، ارتقاء سطح دانش فنی و تامین امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تولید در کشور و معرفی ایران به عنوان قلب بازی سازی منطقه از جمله اهداف برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران محسوب می شود.

دومین نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای تهران 6 تا 10 تیرماه امسال در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.