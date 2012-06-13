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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

نوری زاده به مهر خبر داد:

دعوت دو کشتی گیر مازنی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان

دعوت دو کشتی گیر مازنی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کشتی مازندران از حضور دو کشتی گیر این استان به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور خبر داد.

غلام رضا نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این اردو سامان نوروزی در 96 کیلوگرم و مهدی پورشیخ  در120 کیلوگرم، دو کشتی گیر مازندرانی هستند که به تیم ملی فراخوانده شدند.

وی افزود: مرحله جدید اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابتهای جهانی از 26 خردادماه در خانه کشتی شماره دو تهران آغاز می‌شود.
 
دبیر هیئت کشتی مازندران ابراز امیدواری کرد: کشتی گیران مازندرانی بتوانند همانند گذشته با درخشش در تمرینات، نظرکادر فنی را به خود جلب کنند.
 
نوری زاده ادامه داد: به دعوت عبدالله چمن‌ گلی سرمربی تیم ملی، مجید رمضانی مربی مازندرانی در این اردو حضور خواهد داشت.
 
تیم کشتی فرنگی جوانان خود را برای مسابقات جهانی که مرداد ماه در کشور تایلند برگزار می شود، آماده می کند.
کد مطلب 1625567

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