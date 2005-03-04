اولين گل وحيد هاشميان براي بايرن مونيخ / اميدها دوباره زنده شد

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم فوتبال بايرن دراين ديداركه در چارچوب رقابتهاي جام حذفي باشگاههاي آلمان برگزار شد با گل هاي كلوديو پيزارو (4گل) ، ميشاييل بالاك ، روي ماكاي و وحيد هاشميان با نتيجه 7 بر صفر بر حريف خود پيروز شود.

وحيد هاشميان كه در اكثر ديدارهاي گذشته از سوي ماگات نيمكت نشين شده است در بازي مقابل فرايبورگ وقتي به عنوان بازيكن ذخيره در دقيقه 63 وارد زمين شد در دقيقه 76 با پاسي كه از ويلي سانيول فانسوي دريافت كرد موفق به گلزني شد و از اين پس مي تواند اميدوار باشد تا مربيان تيم از او در تركيب بايرن استفاده كنند.

هاشميان درحالي براي اين تيم گلزني كرد كه اين روزها شايعاتي مبني بر اينكه او درپايان فصل از بايرن جدا مي شود بر سر زبان هاست. اواخر هفته گذشته مسئولان باشگاه فنر باغچه تركيه نيز اعلام كرده بودند خواهان جذب وحيد هاشميان هستند.