40 درصد کشاورزی استان قربانی خشکسالی/ مسئولین: خسارت می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی و تبعات آن به شدت کشاورزان استان کرمانشاه را نگران کرده است.

در همین رابطه شایگان مهر، مسئول بخش آمار اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: نتایج پایش بارش در ایستگاه های سازمان هواشناسی استان کرمانشاه در سال آبی جاری از مهر سال گذشته تا پایان تیر ماه بیانگر آن است که قریب 30 درصد کمتر از میانگین بلند مدت در این استان نزولات آسمانی داشتیم.

وی گفت: فواصل بارش در کرمانشاه طولانی تر شده است و به همین دلیل رطوبت خاک به صورت قابل توجهی کاسته شده است.

وی خاطر نشان کرد: مقایسه بارش ها در مقایسه با سال گذشته، در بازه زمانی سال زراعی نشان از وقوع خشکسالی در استان کرمانشاه دارد.

تا 40 درصد خسارت برای مناطق گرمسیری

افشین صفوی در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت خسارت خشکسالی در کرمانشاه گفت: مناطق گرمسیری استان خسارت زیادی از بروز خشکسالی دیده اند.

وی افزود: این خسارت ها 30 تا 40 درصد محصول زارعین را از بین برده است.

صفوی اضافه کرد: علاوه بر مناطق گرمسیری استان، این خسارت ها در مناطقی مثل سنقر کلیایی و سرفیروز آباد قابل توجه است.

وی ادامه داد: خسارت های خشکسالی در حالی است که ما چندی پیش در منطقه بیونیج استان کرمانشاه، سرمازدگی را هم برای کشاورزی تجربه کردیم.

صفوی با اشاره به برنامه های دولت برای جبران خسارت کشاورزان گفت: اکیپ هایی متشکل از سازمان جهادکشاورزی و حوزه معاونت تولیدات گیاهی این سازمان و بانک کشاورزی در حال بازدید از مزارع آسیب دیده هستند و از تمام این کشت زارها "کیله" برداری می کنند.

صفوی خاطر نشان کرد: پس از این نمونه برداری ها و مشخص شدن میزان آسیب ها، به کشاورزان خسارت پرداخت خواهد شد.

خرید 28 هزار تن گندم از کشاورزان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان پس از اشاره به صدمات خشکسالی، از خرید 28 هزار تن گندم به وسیله بخش دولتی از زارعین مناطق گرمسیری خبر داد.

وی افزود: شرکت خدمات غله و بازرگانی منطقه 9 و سازمان تعاون به صورت توافقی تاکنون 28 هزار و 158 تن گندم از کشاورزان خریداری کرده اند.

صفوی اضافه کرد: بخش خصوصی نیز در استان گندم کشاورزان را خریداری می کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی گندم بیسکویت و ماکارانی را بیشتر خریداری می کند که همان گندم دوروم است.

وی میزان گندم خریداری شده توسط بخش خصوصی را تا این لحظه 25 هزار تن اعلام کرد.

