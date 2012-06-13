  1. بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

کلینتون روسیه را متهم به ارسال بالگرد به سوریه کرد

کلینتون روسیه را متهم به ارسال بالگرد به سوریه کرد

وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته در اظهاراتی روسیه را متهم به ارسال بالگردهای جنگی به سوریه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری تیکت، "هیلاری کلینتون" در سخنانی مدعی شد: روسیه اقدام به ارسال محموله ای نظامی که شامل بالگردهای جنگی است به سوریه کرده این اقدام می تواند موجب افزایش خشونت در این کشور شده اما تاثیری در تغییر حکومت نداشته باشد.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود : اطلاعات دریافتی جدید در مورد ارسال بالگردهای جنگی، ما را نگران کرده است. ما از نزدیک مسائل سوریه را دنبال می کنیم.

وی در ادامه درخواست قبلی خود از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه برای کنار رفتن از قدرت را تکرار کرد.

آمریکا در حالی روسیه را متهم به ارسال سلاح به سوریه می کند که مسکو آمادگی خود را برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه اعلام کرده است.

کد مطلب 1625582

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