حسین شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف و انتشار مجموعه 10 جلدی با عنوان «پرسش‌های نخستین پاسخ‌های بی‌پایان» خبر داد و گفت: این مجموعه به دنبال آموزش فلسفه برای نوجوانان است و البته من و گروه نویسندگان در این مجموعه فلسفه را به عنوان یک علم نگاه نکردیم، بلکه بیشتر به فلسفه به عنوان یک شکل از زندگی توجه داشته‌ایم.

وی افزود: آزادی‌هایی که فلسفه و پرداختن به آن به ذهن می‌دهد و نیز دنیایی که فلسفه برای زندگی ما ترسیم می‌کند در این مجموعه به زبانی ساده و ویژه برای نوجوانان تالیف شده است.

شیخ الاسلامی ادامه داد: نوشتن این مجموعه نزدیک به یک دهه طول کشید و تا الان نیز نمونه‌ای فارسی از این دست وجود نداشته است و نمونه‌های خارجی نیز هیچ‌کدام مشخصات این کار را ندارند.

به گفته وی تیم نویسندگان این مجموعه با حضور سیدمهدی یوسفی، نادر شهریوری، نادر صدقی و مازیار سمیعی و به دبیری وی به یک طراحی تازه در انتقال مفاهیم فلسفی به نوجوانان در این کتاب دست پیدا کردند و سری اول آن شامل هشت کتاب نخست از این مجموعه 10 جلدی از سوی نشر افق روانه بازار کتاب شده است.

این نویسنده در توضیح مفاهیم ارائه شده در این مجموعه نیز گفت: موضوعاتی چون سیاست، ریاضیات، اخلاق، هستی، شناخت، من (اگو) و زبان از جمله مفاهیم ارائه شده در این مجموعه به شمار می‌روند.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: این مجموعه با تصویرگری کریم زاده در دست انتشار قرار گرفته است که این تصویرگری برای اجرا دو سال زمان برده است.

وی با بیان اینکه در آستانه تالیف مجلدات بعدی این رمان نیز قرار دارد، اظهار امیدواری کرد، انتشار این کار در آینده ادامه پیدا کند.