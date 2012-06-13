  1. جامعه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۰

قاضی مدیرخراسانی:

دادگاه برای اسم بردن از مسئولین وعده ای به متهمین نداده است

دادگاه برای اسم بردن از مسئولین وعده ای به متهمین نداده است

رئیس دادگاه اختلاس با تکذیب ادعاهای آقای خاص در جلسه قبل گفت: به هیچ متهمی گفته نشده که با نام بردن از مسئولین آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه گذشته دادگاه اختلاس آقای خاص با حضور در جایگاه مدعی شد به آقای "د- س" گفته شده با نام بردن از مسئولان در جلسه دادگاه آزاد خواهی شد.

در ابتدای جلسه امروز قاضی مدیرخراسانی اظهار داشت: یکی از متهمان مدعی شده با نام بردن از افرادی خاص در جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. چنین مطلبی صحت ندارد و آن را به طور کلی تکذیب می‌کنم.

وی افزود: تبدیل قرار، آزادی و پذیرش وثیقه بر عهده این دادگاه می باشد و از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه هیچ وعده‌ای به متهمان در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.

در ادامه دادگاه قاضی سید رضایی نماینده دادستان نیز با حضور در جایگاه اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار داریم در انتقال مباحث به جامعه جانب امانت را رعایت کنند زیرا انتشار مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

کد مطلب 1625586

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