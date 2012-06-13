به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر سه شنبه طی مراسمی با حضور مرتضی تمدن استاندار تهران، سیدمحمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، معاون عمرانی استاندار تهران، جمعی از مدیران کل استانداری، برخی مدیران جهاد کشاورزی و برخی فرمانداران شهرستانها و کشاورزان در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بوستان پردیسان برگزار شد.

در این مراسم 57 نفر از تولید کنندگان برتر استان در بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات، آب و خاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، مکانیزاسیون، امور عشایری، ترویج کشاورزی، تعاونی های کشاورزی، تعاون روستایی، صنایع کشاورزی و اطلاع رسانی تجلیل شدند.

فیروزکوه با 11 تولیدکننده برتر، نمونه شد

در بین شهرستان های استان تهران، شهرستان فیروزکوه با 11 تولیدکننده برتر به عنوان شهرستان نمونه از نظر میزان تولید کننده معرفی شد.

همچنین از چهار نفر از برترین تولید کنندگان برتر دامی و کشاورزی عشایر استان تهران تجلیل شد.

در این آیین که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، "عباس عالی دایی" از عشایر شهرستان ورامین به عنوان دامدار نمونه عشایری استان تهران معرفی شد.

همچنین "علی غلامی" به دلیل اجرای طرح مرتعداری به میزان 50 هکتار در شهرستان تهران به عنوان مرتع دار نمونه عشایری استان معرفی شد.

"هادی قربانی" به دلیل راه اندازی کارگاه تولید قارچ با ظرفیت 20 تن به عنوان برترین مدیرعامل شرکت تعانی عشایری از شهرستان پاکدشت معرفی و "سیدجلیل میرزاهد" به دلیل تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز عشایر به عنوان مدیرعامل نمونه اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری استان تهران برگزیده شد.

بر اساس این گزارش، "رقیه عرب سلمانی" بانوی عشایر شهرستان ورامین به عنوان بانوی نمونه عشایر استان تهران معرفی شد.