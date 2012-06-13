  1. سیاست
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۸

لاریجانی مطرح کرد:

هشدار مجلس به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران درباره درجه غنی سازی

هشدار مجلس به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران درباره درجه غنی سازی

رئیس مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی مجلس که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد به نمایندگی از مجلس به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران هشدار داد: ایران در جایی که درجه غنی سازی مطرح است فقط به دلخواه خود و با توجه به نیاز خود می تواند این درجه را تنظیم و تعیین کند و طرف ایرانی در این زمینه حق تساهل ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی در جلسه امروز چهارشنبه مجلس که با حضور سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاون وی برگزار شد، با بیان اینکه گروه 1+ 5 در مذاکرات با ایران دچار سوء تفاهم نسبت به خودشان شده اند، گفت: تاکید مجلس به مذاکره کنندگان ایرانی این است که در پای حقوق ملت ایران در جارچوب ان پی تی حق تساهل ندارند.

وی ادامه داد: ایران در جایی که درجه غنی سازی مطرح است به دلخواه خود و بسته به نیاز خود می تواند این درجه را تنظیم کند و این نمی تواند سدی برای فن آوری هسته ای ایران شود .

رئیس مجلس ادامه داد: مرز کار باید مقررات بین المللی باشد آنچه در مسیر مذاکرات به عنوان مصالح در نظر گرفته می شود باید به اختیار ملت ایران باشد و متناسب با نیازی که ملت دارد .

وی تاکید کرد: در این چارچوب مجلس از مذاکره کنندگان ایرانی هم حمایت می کند و هم مطالبه جدی دارد .

 

     

کد مطلب 1625589

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