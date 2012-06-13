به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی در جلسه امروز چهارشنبه مجلس که با حضور سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاون وی برگزار شد، با بیان اینکه گروه 1+ 5 در مذاکرات با ایران دچار سوء تفاهم نسبت به خودشان شده اند، گفت: تاکید مجلس به مذاکره کنندگان ایرانی این است که در پای حقوق ملت ایران در جارچوب ان پی تی حق تساهل ندارند.

وی ادامه داد: ایران در جایی که درجه غنی سازی مطرح است به دلخواه خود و بسته به نیاز خود می تواند این درجه را تنظیم کند و این نمی تواند سدی برای فن آوری هسته ای ایران شود .

رئیس مجلس ادامه داد: مرز کار باید مقررات بین المللی باشد آنچه در مسیر مذاکرات به عنوان مصالح در نظر گرفته می شود باید به اختیار ملت ایران باشد و متناسب با نیازی که ملت دارد .

وی تاکید کرد: در این چارچوب مجلس از مذاکره کنندگان ایرانی هم حمایت می کند و هم مطالبه جدی دارد .