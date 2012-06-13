به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشست‏های "دین، رسانه و کودک" عصر سه شنبه 23 خرداد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

دکتر مهدی محسنیان راد استاد دانشگاه امام صادق(ع) در این نشست به بررسی موضوع "عصر پس از دهکده جهانی؛ بازار پیام" پرداخت و گفت: دوران کنونی دوران مهمی برای بچه ها به شمار می رود. مسلماً درباره این دوران بعدها بیشتر خواهند گفت و نوشت.

وی افزود: وقتی گوتنبرگ ماشین چاپ را اختراع کرد، فکر نمی کرد اینقدر در دو قرن بعد منشأ تحول شود. همانگونه که در دوران گوتنبرگ بچه ها وارد یک دوره و عصر جدید شدند بچه های دوره کنونی نیز وارد دوره ای جدید می شوند.

وی تصریح کرد: بیست سال دیگر اتفاقاتی در جهان خواهد افتاد که خیلی از حرفها و شعارهای امروز دیگر جوابگوی مردم آن دوران نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عصر بعد از دهکده جهانی را باید بازار پیام نامید گفت: اولین بار در سال 2001 میلادی در بوداپست مجارستان این بحث مطرح شد. این بحث در ایران جدی گرفته نشد. باید توجه داشت تاکنون صحبت از روابط بین الملل ناظر بر روابط بین دول بوده است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه تأکید کرد: تحولات ارتباطی میان ملل سه تحول را طی کرده است. یکی از این تحولات نظام هشت حلقه ای در جهان قرن سیزدهم میلادی است. این زمان مصادف با دوران مغول بوده است.

وی یادآور شد: این حلقه ها ارتباط با یکدیگر داشته اند. در قرون 14 و 15 نظام جهانی تک قطبی رخ می دهد که مرکزیت آن اروپا و انگلستان است که اولین استعمارگر است. این نظام تغییر کرد و نظام تک قطبی به مرکزیت ایالات متحده آمریکا در قرن بیستم جای آنرا گرفت.

وی در ادامه به نظریه دهکده جهانی مک لوهان پرداخت و گفت: در سال 1964 هربرت مارشال مک لوهان نظریه پرداز کانادایی پیش بینی هایی انجام داد و دهکده جهانی را پیش بینی کرد.

او پیش بینی کرد که در سال 2014، عصر الکترونیک فراگیر یک سیستم مرکزی عصبی کره زمین را در بر خواهد گرفت. اینترنت در واقع همین موضوع است. اینکه همه جهان در هر لحظه از هم با خبر می شوند مراد دهکده جهانی است و گرنه اصلاً بحث کدخدایی بر جهان نیست.

محسنیان راد در ادامه افزود: اولین نشانه‌های دهکده جهانی در سال 1990 شروع شد و وقتی اولین وب سرور شروع به کار کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عصر بعد از دهکده جهانی بازار پیام نام دارد گفت: دهکده جهانی وضعیت در حال گذار است و آخر همه چیز نیست. در بازار پیام دیگر کشورها به سیمای دولتی نمی توانند ببالند. در چنین بازاری نمی توان مرزها را حس کرد.

وی افزود: در بازار پیام با تک فروشی مواجه هستیم. در بازار پیام پز فرستنده بودن کاهش پیدا می کند.

سپنجی: سواد رسانه‌ای به ما کمک می کند تا تجربه لذت‌بخش از رسانه داشته باشیم

در ادامه این نشست دکتر امیر عبدالرضا سپنجی استاد دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات رسانه‌ای نیز به بررسی سواد رسانه ای پرداخت و گفت: عملاً سواد سنتی و قدیمی از الفبا و اصول ساخت زبانی شروع شده است.

وی یادآور شد: مراحل تکامل سواد را از دوران کلاسیک تا جامعه اطلاعاتی می توان تقسیم بندی کرد. در دوره کلاسیک، ارتباطات ایما و اشاره‌ای و ابداع و گسترش الفبایی نوشتاری رخ می دهد.

وی تصریح کرد: بعد از این دوره، رنسانس و انقلاب اول صنعتی رخ می دهد. در این دوره اختراع و گسترش چاپ کتاب را شاهد هستیم. در انقلاب دوم صنعتی با کهکشان مارکونی همراه هستیم.

وی یاداور شد: اما در جامعه اطلاعاتی کنونی فضای رسانه‌ای مملو از رسانه‌های دیجیتالی و اینترنت است.

وی افزود: سواد رسانه‌ای بخش مهمی از توسعه ارتباط انسانی است که با معرفی الفبای نوشتاری آغاز و با توسعه رسانه‌های دیجیتال دنبال می شود. سواد رسانه ای با تمامی رسانه ها مرتبط است. سواد رسانه‌ای را یک رژیم غذایی هوشمند گفته اند. بی سوادهای رسانه ای هم گول می خورند و هم طعمه می شوند. خروج مخاطبان از حالت انفعالی و مصرفی از اهداف سواد رسانه ای است.

سپنجی در پایان تصریح کرد: سواد رسانه‌ای به ما کمک می کند تا تجربه لذت‌بخش از رسانه داشته باشیم. ضرورت داشتن این سواد به حجم بالای پیام و وجود رسانه های مختلف باز می گردد.