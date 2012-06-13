ششمین ایستگاه اتوبوس مکانیزه در کرمان راه اندازی می شود

منصور ایرانمش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج ایستگاه اتوبوس مکانیزه در مسیرهای اصلی شهر کرمان ایجاد شده است.

ایرانمنش با بیان اینکه تعداد این ایستگاه ها در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ادامه داد: ششمین ایستگاه مکانیزه ویژه مسافران اتوبوس در ابتدای خیابان بهمنیار کرمان در حال راه اندازی است.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی تاکید و تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم آنها را نسبت به استفاده از وسایل نقلیه عمومی ترغیب کنیم.

این مسئول تصریح کرد: روزانه 200 هزار مسافر توسط اتوبوس های اتوبوسرانی در سطح شهر کرمان جابه جا می شوند.